После рассылки бомб политикам в США перехвачен подозрительный пакет для Белого дома

Службы безопасности США перехватили подозрительный пакет, который отправили в Белый дом, сообщает телеканал CNN.

Также в Нью-Йорке эвакуировали здание Time Warner Center, где располагается офис CNN, после сообщений о взрывном устройстве, передает РИА «Новости».

Ранее Секретная служба США сообщила, что перехватила подозрительный пакет, отправленный в резиденцию бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы.

В среду в доме Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка нашли бомбу, похожую на ту, что была обнаружена в почтовом ящике миллиардера Джорджа Сороса.