Роберту Де Ниро прислали бомбу

Небоскреб, в котором находится ресторан голливудского актера Роберта Де Ниро Tribeca Grill, эвакуировали в Нью-Йорке после обнаружения подозрительной посылки, предположительно, с бомбой внутри.

Эвакуация прошла всего через день после того, как сразу несколько взрывных устройств были отправлены Биллу и Хиллари Клинтонам, Бараку Обаме и на адрес телекомпании CNN, сообщает The Sun.

В то же время NBC сообщает, что посылка была отправлена на адрес самого Де Ниро, ее доставили рано утром в четверг, когда в доме никого не было, так что эвакуация не проводилась.

В настоящее время нью-йоркские полицейские изучают подозрительную посылку. По их данным, она содержит взрывное устройство.

Напомним, что Роберт Де Ниро известен как сторонник Демократической партии США и критик президента США Дональда Трампа.

Накануне Секретная служба сообщала о перехвате нескольких взрывных устройств. Первое было обнаружено в доме Билла и Хилари Клинтон, второе – направлено в резиденцию бывшего президента США Барака Обамы. Обе бомбы похожи на ту, что в понедельник нашли в почтовом ящике миллиардера Джорджа Сороса. Четвертое устройство направили экс-главе ЦРУ Джону Бреннану в здание Time Warner Center, где располагается офис телеканала CNN.

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс назвали проявлением трусости отправку посылок с взрывчаткой.