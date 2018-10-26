Радиостанции эвакуированы в Вашингтоне из-за подозрительной посылки

Из офисного здания на северо-западе Вашингтона эвакуировали редакции нескольких радиостанций, причиной эвакуации стала подозрительная посылка, сообщают СМИ.

Посылку получила консервативная радиостанция WMAL. Один из ведущих WMAL сообщил, что «посылка не была похожа на те, которые мы видели в последние несколько дней», но «некоторое сходство все же было», передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

Полиция округа Колумбия изучила посылку и приказала провести эвакуацию.

Позднее сотрудники радиостанции WMAL сообщили, что «все чисто», им «разрешили вернуться в здание», передает РИА «Новости».

Замдиректора ФБР Вилльям Свини перед этим сообщал, что правоохранители США изъяли в общей сложности 10 подозрительных посылок, разосланных ряду американских политиков и общественных деятелей.

Уточняется, что порошок, находившийся в конвертах с подозрительными устройствами в Нью-Йорке, не представляет биологическую угрозу.