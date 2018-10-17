Воюющего за ДНР россиянина в Волгограде лишили военной пенсии

Блогер Денис Мокрушин рассказал о ситуации с российским военным пенсионером из Волгограда, которому военкомат перестал платить пенсию и потребовал вернуть крупную сумму уже выплаченного из-за того, что мужчина присоединился к силам ДНР.

«Отправился как-то один российский военный пенсионер воевать за Донецкую Народную Республику. Об этом узнали в его родном военкомате и прекратили платить ему военную пенсию. Мол, по закону она вам теперь не положена», – пишет Мокрушин в своем блоге на Яндекс.Дзен.

По словам блогера, Минобороны также потребовало вернуть почти 200 тыс. рублей государству. В письме военного комиссара объясняется, что эти средства расцениваются как «переплата» военной пенсии.

Мокрушин выяснил, что в законе от 12 февраля 1993 года «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу...» действительно прописано, что выплата военной пенсии не производятся лицам, проходящим службу в вооруженных силах других стран.

Однако пенсионер, по словам блогера, собрался оспорить решение Минобороны. «Россия нас (ДНР - прим. ВЗГЛЯД) официально считает частью Украины, а Украина не признает ни нас, ни, соответственно, наши вооруженные силы. Отсюда следует, что мы не являемся официальными вооруженными силами другой страны и не подпадаем под этот закон», – приводит блогер мнение собеседника.

Ранее сообщалось, что число ветеранов военных действий в России резко возросло.