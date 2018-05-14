Число ветеранов военных действий в России резко возросло

Блогер Денис Мокрушин сообщил об увеличении числа ветеранов боевых действий в России в 2018 году.

«По сравнению с предыдущими годами наблюдается существенный прирост численности. Видимо, это благодаря Сирии», – пишет Мокрушин в LiveJournal.

По состоянию на 1 января 2018 года, 1,368 млн человек в России являлись ветеранами боевых действий. В 2017 году таких людей было 1,335 млн, в 2016 году – 1,323.

В списке указаны только получатели ежемесячной денежной выплаты, которая выплачивается с 2005 года.

С июля 2016 года статус ветеранов боевых действий могут получить и военнослужащие, выполняющие либо выполнявшие задачи в Сирии.