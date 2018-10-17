Записи с камер внесли ясность в ЧП с россиянами в римском метро

Российские футбольные болельщики не прыгали на ступенях эскалатора римского метро, соответственно, не могли спровоцировать обрушение конструкции; к таким выводам после просмотра записи камер видеонаблюдения пришла миланская газета Corriere della Sera.

«Часы видеозаписей позволяют прийти к первому заключению: во вторник вечером фанаты ЦСКА не принимались прыгать на ступеньках последней части эскалатора на станции метро «Репубблика». А следовательно, они не спровоцировали обрушение данной структуры. Это вытекает из анализа файлов видеонаблюдения, относящихся к моменту, который непосредственно предшествовал инциденту», – сообщила Corriere della Sera, передает РИА «Новости».

Статья опровергает высказывание главы МВД Италии Маттео Салвини и мэра Рима Вирджинии Раджи о том, что находившиеся в тот момент на эскалаторе россияне якобы спровоцировали аварию.

Издание полагает, что причиной инцидента могла послужить техническая неисправность эскалатора. Corriere della Sera отмечает, что речь идет не только о подъемно-транспортном механизме, но и о системе безопасности, которая не сработала.

Также подобной теории о неисправности эскалатора придерживаются и несколько других итальянских СМИ.

Эту версию опровергли и свидетельства самих российских болельщиков.

Напомним, 23 октября в римском метро обрушился эскалатор, пострадали десятки людей, в том числе граждане России, приехавшие на футбольный матч.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему после инцидента россиян начали обвинять в крушении эскалатора.