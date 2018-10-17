Кремль дал оценку ситуации на Кубани

Президент Владимир Путин пока не планирует посетить зону чрезвычайной ситуации в Краснодарском крае, где в результате продолжительных ливней произошли подтопления, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока нет», – сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов, передает РИА «Новости».

Комментируя ситуацию на Кубани, пресс-секретарь президента России заявил, что спасательные службы этого региона «работают в авральном режиме», однако стихия «достаточно безжалостна».

«Пока продолжаются последствия вот этих аномальных осадков, идет борьба, но усилия чрезвычайно энергичные прикладываются», – добавил он.

Касаясь вопроса графика президента Путина, Песков сообщил, что тот проведет в пятницу международный разговор. Также он посетит Ханты-Мансийск, где проведет заседание Совета при президенте по межнациональным отношениям, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, российский лидер уже подписал указ о создании Фонда сохранения и изучения родных языков народов.

«Этот и иные вопросы в этой области сегодня будут на повестке дня», – сказал он.

Планируется, что в Ханты-Мансийске Владимир Путин «посетит музей природы и человека, пообщается и с губернатором, и с другими представителями».

Напомним, в Краснодарском крае введен режим ЧС. Сильные ливни привели к затоплению около 30 населенных пунктов, а также железнодорожных путей, станции и дороги.

Кроме того, стихия разрушила несколько мостов и подходы к ним.

Сообщалось, что в Туапсинском, Апшеронском районах и Сочи подтоплено больше 1,6 тыс. жилых домов и почти 1,5 тыс. приусадебных участков. В Сети появились видео, на которых потоки воды сносят машины, холодильники с торговых точек и ветхие здания.

Число погибших в наводнении выросло до шести человек. СК возбудил по данному факту уголовное дело.