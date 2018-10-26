«Спартак» и «Краснодар» не смогли победить в матчах Лиги Европы

В матчах третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы московский «Спартак» сыграл вничью с шотландским клубом «Рейнджерс», а «Краснодар» проиграл бельгийскому «Стандарду».

«Спартак» играл в гостях. Матч завершился со счетом 0:0. Это первая игра московского клуба после ухода Массимо Карреры, пишет «Чемпионат».

Каррера был уволен с поста главного тренера 22 октября после домашнего поражения от «Ростова». Исполняющим обязанности назначили Рауля Рианчо.

Встреча в Льеже завершилась победой «Стандарда» над «Краснодаром» со счетом 2:1. Счет открыл форвард «Краснодара» Ари, но Рено Эмон и Константинос Лайфис вывели бельгийский клуб вперед. Лайфис забил решающий гол на 93-й минуте.