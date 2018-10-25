Порошенко порадовался «антироссийской» резолюции ЕП по Азовскому морю

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность Европарламенту за принятие резолюции по Азовскому морю, предусматривающую усиление санкций против России.

«Благодарен депутатам Европарламента за призыв к дополнительным санкциям для агрессивных действий Кремля в Азовском и Керченском проливах. Я надеюсь на практическое воплощение этих инициатив со стороны институтов и государств-членов ЕС», – написал Порошенко в своем Twitter.

Ранее 25 октября Европарламент проголосовал за резолюцию с призывом к руководству Евросоюза предусмотреть расширение санкций в отношении России в случае усиления военного напряжения в Азовском море.

В проекте принятой резолюции подчеркивается, что «Керченский мост был построен незаконно».

Свою оценку документа дал российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, Евросоюз поддерживает позицию Украины по любому вопросу для того, чтобы заставить Россию отступить.