Пушков дал оценку проекту резолюции Европарламента по Азовскому морю

«Чтобы заставить Россию отступить, Евросоюз по любому вопросу – от Минских соглашений до Азовского моря – автоматически поддерживает позицию Украины», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он отреагировал на проект резолюции Европарламента по Азовскому морю с предложением расширить санкции в отношении России и назначить своего спецпредставителя по Донбассу и Крыму.

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков не удивился тому, что Европарламент предлагает расширить санкции против России по Азовскому морю и поддерживает решение внести в санкционные списки шесть компаний, причастных к строительству Крымского моста.

«Все европейские институты находятся на стороне Украины, поэтому взывать к объективной позиции в таких структурах, как Парламентская ассамблея Совета Европы, Парламентская Ассамблея ОБСЕ и тем более Европарламент – абсолютно невозможно. Странами ЕС сделан политический выбор в пользу Украины. А на все другие аргументы, касающиеся международного права, защиты прав человека, закрывают глаза, они не имеют для этих структур существенного значения», – сказал Пушков газете ВЗГЛЯД.

Сенатор назвал ошибкой действия Евросоюза, который превратил украинский кризис в кризис общеевропейского масштаба.

«Российско-украинский кризис – это локальный кризис и к ЕС он вообще не имеет никакого отношения. Этот кризис никак не угрожает безопасности Евросоюза и его подлинным интересам. Но для того чтобы заставить Россию отступить, Евросоюз по любому вопросу – от Минских соглашений до Азовского моря – автоматически поддерживает позицию Украины», – считает политик.

Пушков отметил ссылки представителей ЕС на формальные оценки ситуации. Примером тому стало заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини, которая назвала Черное море «европейским». Он считает это «чисто формальным доводом» без политического значения.

«В самой Европе очень много морей, но почему-то Россия не претендует на участие в определении судьбы Тирренского, Северного или Адриатического моря. Хотя формально мы, как европейская держава, могли бы сказать, что нас надо привлекать к решению любых вопросов с этими морями», – считает политик.

Что касается самого проекта резолюции, то Пушков подчеркнул, что документ не будет иметь обязывающего значения для ЕС, «но может подготовить почву для новых санкций». «Евросоюз уже принял ряд санкций против российских компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста, потому что считает его сооружение незаконным. Так что и здесь могут быть санкционные последствия, хотя сама по себе резолюция в основном носит характер политической декларации», – отметил сенатор.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Европарламент подготовил проект резолюции с призывом к ужесточению санкций Евросоюза против России в случае обострения ситуации в Азовском море. В проекте документа подчеркивается, что «Керченский мост был построен незаконно», в связи с чем ЕП «приветствует решение Совета о введении ограничительных мер в отношении шести компаний, причастных к его строительству».

Также исполнительным органам власти ЕС предлагается предусмотреть возможность создания поста «спецпосланника по Крыму и Донбассу, чьи обязанности будут также охватывать Азовское море».

Пушков признался, что ему не совсем понятно, как и что будет представлять этот спецпосланник относительно Крыма, который является российской территорией и имеет своих представителей в Федеральном собрании. «Я не вижу возможностей для спецпредставителя по Крыму осуществлять свои функции за пределами различного рода деклараций и заявлений, которые не будут иметь никаких политических последствий для России», – уверен Пушков.

А спецпредставитель по Донбассу мог бы стать полезным только в том случае, если бы занялся выяснением подлинных обстоятельств происходящего на Востоке Украины и играл бы роль объективного посредника между ДНР, ЛНР и Киевом.

«Но я подразумеваю, что спецпредставитель, даже если он будет назначен, пойдет по пути спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, чья задача состоит в том, чтобы всячески подталкивать Украину к невыполнению Минских соглашений и отрицать любые права за ДНР и ЛНР вплоть до права проведения выборов по этой территории. А это, по факту, самоуправляющаяся территория, где Киев не осуществляет власть, и проживающие там люди вправе выбрать тех, кто будет ими руководить», – отметил сенатор.

Пушков напомнил, что Волкер никогда не ездил на территории этих двух республик, хотя в свое время, когда Косово отделилось от Сербии, его «наводнили американские представители», которых совершенно не смущало, что Приштина сделала это против воли Белграда и не имела никакого правового статуса и юридических основ для отделения.

«Господин Волкер является не спецпредставителем по Украине, а спецпредставителем по защите интересов и позиции Киева на Востоке Украины. Если Евросоюз собирается назначить такого спецпредставителя, то это будет «Волкер номер два» примерно с теми же результатами работы – с нулевыми. Все зависит от того, какую роль хочет играть Евросоюз в этом вопросе. Если он хочет содействовать урегулированию конфликта при выполнении Минских соглашений, тогда такой спецпредставитель мог бы сыграть позитивную функцию, но если это будет фигура, которая повторит опыт и действия американского спецпредставителя, а я думаю, что вероятность этого исключительно высока, то мы будем иметь двух спецпредставителей по защите интересов Киева и смысл такого рода назначения для меня будет сведен к тому, чтобы усилить давление на Россию по еще одному каналу», – резюмировал Пушков.