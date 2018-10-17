Пушков дал оценку проекту резолюции Европарламента по Азовскому морю

Взгляд
25 октября, четверг  |  Последнее обновление — 14:29  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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Сочи переживает масштабную чистку городской власти

Следствие считает: вице-мэр Сочи Иван Бомбергер погорел на махинациях со строительствомФото: twitter.com/sledcom_rf
Масштабная чистка Сочи от коррупции дошла до верхов. В среду был задержан вице-мэр курортной столицы Иван Бомбергер. Это уже пятый замглавы города, обвиненный в участии в коррупционных схемах. Одни видят в этом событии свидетельство наведения порядка в строительном комплексе, другие – борьбу за власть в одном отдельно взятом регионе. Какая версия более правдоподобна?  Подробности...
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Как сделать С-300 в Сирии неуязвимыми для Израиля

Доставка С-300 многое изменила в небе Сирии уже сейчасФото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Первые зенитные ракетные комплексы С-300, экстренно поставленные Россией в армию Сирии после катастрофы Ил-20, развернуты для боевого дежурства. Израиль неоднократно давал понять, что будет рассматривать эти ЗРК как главные цели для своих ударов по Сирии. Что должны сделать сирийские военачальники и их российские инструкторы, чтобы С-300 оказались не по зубам любому агрессору? Подробности...
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Демонизация России добралась даже до итальянской подземки

ЧП в Италии обнажило ветхость римской подземки, в отличие от московскойФото: Yara Nardi/Reuters
«Русские виноваты!» Этот возглас на Западе звучит теперь не только в заявлениях на предвыборную и военную тему – как выясняется, русский след можно найти даже в обычной техногенной аварии. Случившееся с российскими болельщиками в метро Рима заставляет с благодарностью вспомнить, как устроена другая подземка – московская. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Китай защитил себя идеальным способом

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Кошмарные тоталитарные практики коммунистического Китая – что еще нужно для пропагандистского сопровождения противостояния между Вашингтоном и Пекином, которое обостряется буквально на глазах? Однако тема «не взлетает». Подробности...

Свобода слова в России сознательно берется под защиту

Андрей Бабицкий, журналист
Мы можем свободно обсуждать любые темы, которые культурный западный человек уже научился воспринимать как опасные. Для него цензура уже перекинулась на наследие минувших эпох – литературу, скульптуру и даже музыку. Подробности...
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Русские – это не прилагательное

Егор Холмогоров, Публицист
«Русские называют себя именем прилагательным... поскольку предстают не столько как нация, сколько как некое скрепляющее начало», – писал евразиец Кожинов. Это ложь. Русские – одна из старейших наций Европы. Подробности...
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      В Китае открыли самый длинный в мире морской мост

      В Китае открыт самый длинный в мире морской мост. Длина сооружения – 55 км, срок службы рассчитан на 120 лет. Тоннельно-мостовой переход в дельте реки Чжуцзян связал три приморских города – Гонконг, Макао и Чжухай. Движение транспорта планируется запустить на днях
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      Опубликованы рассекреченные фотографии легендарного разведчика Абеля

      Опубликованы ранее засекреченные фотографии легенды советской разведки Рудольфа Абеля (слева) с состоявшейся в 1968 году встречи с создателем отечественной школы морского ракетостроения Виктором Макеевым
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          Пушков дал оценку проекту резолюции Европарламента по Азовскому морю

             25 октября 2018, 13:56
          Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press
          Текст: Андрей Резчиков

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          «Чтобы заставить Россию отступить, Евросоюз по любому вопросу – от Минских соглашений до Азовского моря – автоматически поддерживает позицию Украины», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он отреагировал на проект резолюции Европарламента по Азовскому морю с предложением расширить санкции в отношении России и назначить своего спецпредставителя по Донбассу и Крыму.

          Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков не удивился тому, что Европарламент предлагает расширить санкции против России по Азовскому морю и поддерживает решение внести в санкционные списки шесть компаний, причастных к строительству Крымского моста.

          «Все европейские институты находятся на стороне Украины, поэтому взывать к объективной позиции в таких структурах, как Парламентская ассамблея Совета Европы, Парламентская Ассамблея ОБСЕ и тем более Европарламент – абсолютно невозможно. Странами ЕС сделан политический выбор в пользу Украины. А на все другие аргументы, касающиеся международного права, защиты прав человека, закрывают глаза, они не имеют для этих структур существенного значения», – сказал Пушков газете ВЗГЛЯД.

          Сенатор назвал ошибкой действия Евросоюза, который превратил украинский кризис в кризис общеевропейского масштаба.

          «Российско-украинский кризис – это локальный кризис и к ЕС он вообще не имеет никакого отношения. Этот кризис никак не угрожает безопасности Евросоюза и его подлинным интересам. Но для того чтобы заставить Россию отступить, Евросоюз по любому вопросу – от Минских соглашений до Азовского моря – автоматически поддерживает позицию Украины», – считает политик.

          Пушков отметил ссылки представителей ЕС на формальные оценки ситуации. Примером тому стало заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини, которая назвала Черное море «европейским». Он считает это «чисто формальным доводом» без политического значения.

          «В самой Европе очень много морей, но почему-то Россия не претендует на участие в определении судьбы Тирренского, Северного или Адриатического моря. Хотя формально мы, как европейская держава, могли бы сказать, что нас надо привлекать к решению любых вопросов с этими морями», – считает политик.

          Что касается самого проекта резолюции, то Пушков подчеркнул, что документ не будет иметь обязывающего значения для ЕС, «но может подготовить почву для новых санкций». «Евросоюз уже принял ряд санкций против российских компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста, потому что считает его сооружение незаконным. Так что и здесь могут быть санкционные последствия, хотя сама по себе резолюция в основном носит характер политической декларации», – отметил сенатор.

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Европарламент подготовил проект резолюции с призывом к ужесточению санкций Евросоюза против России в случае обострения ситуации в Азовском море. В проекте документа подчеркивается, что «Керченский мост был построен незаконно», в связи с чем ЕП «приветствует решение Совета о введении ограничительных мер в отношении шести компаний, причастных к его строительству».

          Также исполнительным органам власти ЕС предлагается предусмотреть возможность создания поста «спецпосланника по Крыму и Донбассу, чьи обязанности будут также охватывать Азовское море».

          Пушков признался, что ему не совсем понятно, как и что будет представлять этот спецпосланник относительно Крыма, который является российской территорией и имеет своих представителей в Федеральном собрании. «Я не вижу возможностей для спецпредставителя по Крыму осуществлять свои функции за пределами различного рода деклараций и заявлений, которые не будут иметь никаких политических последствий для России», – уверен Пушков.

          А спецпредставитель по Донбассу мог бы стать полезным только в том случае, если бы занялся выяснением подлинных обстоятельств происходящего на Востоке Украины и играл бы роль объективного посредника между ДНР, ЛНР и Киевом.

          «Но я подразумеваю, что спецпредставитель, даже если он будет назначен, пойдет по пути спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, чья задача состоит в том, чтобы всячески подталкивать Украину к невыполнению Минских соглашений и отрицать любые права за ДНР и ЛНР вплоть до права проведения выборов по этой территории. А это, по факту, самоуправляющаяся территория, где Киев не осуществляет власть, и проживающие там люди вправе выбрать тех, кто будет ими руководить», – отметил сенатор.

          Пушков напомнил, что Волкер никогда не ездил на территории этих двух республик, хотя в свое время, когда Косово отделилось от Сербии, его «наводнили американские представители», которых совершенно не смущало, что Приштина сделала это против воли Белграда и не имела никакого правового статуса и юридических основ для отделения.

          «Господин Волкер является не спецпредставителем по Украине, а спецпредставителем по защите интересов и позиции Киева на Востоке Украины. Если Евросоюз собирается назначить такого спецпредставителя, то это будет «Волкер номер два» примерно с теми же результатами работы – с нулевыми. Все зависит от того, какую роль хочет играть Евросоюз в этом вопросе. Если он хочет содействовать урегулированию конфликта при выполнении Минских соглашений, тогда такой спецпредставитель мог бы сыграть позитивную функцию, но если это будет фигура, которая повторит опыт и действия американского спецпредставителя, а я думаю, что вероятность этого исключительно высока, то мы будем иметь двух спецпредставителей по защите интересов Киева и смысл такого рода назначения для меня будет сведен к тому, чтобы усилить давление на Россию по еще одному каналу», – резюмировал Пушков.


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