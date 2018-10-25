Охрану Крымского моста доверили Росгвардии

Госдума приняла закон, определяющий полномочия Росгвардии при обеспечении безопасности транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Россия – Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым.

Документом на Росгвардию возлагается выполнение задач по обеспечению безопасности этих объектов, в том числе со стороны водного пространства, передает РИА «Новости».

Также военные ведомства наделяются полномочиями по доставлению за административные правонарушения, предусмотренные ст. 11.7 КоАП.

Нарушителей смогут доставлять в любое служебное помещение, а не только в отделение полиции, Росгвардии или помещение органов местного самоуправления.

Напомним, в мае Госдума одобрила законопроект о безопасности акватории Крымского моста.

Отметим, что со стороны Украины и некоторых западных активистов неоднократно звучали призывы разрушить Крымский мост.

Например, американский журналист Том Роган опубликовал в The Washington Examiner статью с призывом к Украине «уничтожить Крымский мост». Позже он уточнил, как Украине следовало бы взорвать этот объект.

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук призывал спецслужбы страны с помощью «союзников на Кавказе» уничтожить мост.

В мае военные рассказывали газете ВЗГЛЯД о способах защиты Крымского моста от нападения.