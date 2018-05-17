Госдума одобрила законопроект о безопасности акватории Крымского моста

Нижняя палата российского парламента в первом чтении приняла правительственный законопроект, который наделяет Росгвардию правом эвакуировать суда из зон, прилегающих к Крымскому мосту, а также газопроводу и энергомосту под Керченским проливом.

Сейчас сотрудники Росгвардии могут досматривать суда, нарушившие правила, установленные на охраняемых объектах, при входе на охраняемые акватории и выходе с них, а также при несении службы по охране общественного порядка, при обеспечении общественной безопасности на акваториях водных объектов, передает ТАСС.

Проектом закона предусматривается возможность доставления судов-нарушителей в российский порт или на специализированную стоянку, а также орудий совершения административного правонарушения в целях составления протокола.

В пояснительной записке к проекту говорится, что поправки позволят обеспечить безопасность транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Россия – полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым со стороны водного пространства.

Во вторник президент Владимир Путин за рулем КамАЗа открыл движение по автодорожной части Крымского моста. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальности проекта строительства моста через Керченский пролив.

Поток транспорта по Крымскому мосту в первый день после его открытия превысил 20 тыс. автомобилей и мотоциклов. Движение грузовиков откроется ориентировочно в октябре, поездов – в конце следующего года.