Нефть подешевела на данных о росте запасов сырья в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром идут вниз на фоне еженедельных данных о росте запасов сырья в США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,64%, составив 75,68 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,79% – до 66,29 доллара за баррель, передает РИА «Новости».