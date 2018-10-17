Путин обозначил задачи в реализации 12 прорывных проектов

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Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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Михаил Федотов: Права человека касаются не только Бута, Ярошенко и Бутиной

Глава СПЧ Михаил Федотов намерен бороться за права американских граждан в России и российских в США, даже несмотря на грубый отказ заокеанских правозащитников от сотрудничестваФото: Владимир Гердо/ТАСС
«Проблем очень много. С ними сталкиваются граждане России в Америке, а американские граждане – в России. Просто об их проблемах не пишет пресса, это не резонансные дела, они касаются рядовых граждан», – заявил газете ВЗГЛЯД глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов после того, как американские коллеги отвергли предложение СПЧ о сотрудничестве. Подробности...
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Как в армии России появились «вежливые люди»

На фото – бойцы советского спецназа в Афганистане. В их руках – впервые захваченные американские ПЗРК «Стингер»Фото: из личного архива автора
24 октября в России отмечается день подразделений специального назначения – частей, известных как спецназ. Это слово, вошедшее в иностранные языки, стало символом крайне эффективной, скрытной и весьма искусной военной мощи. С чего началось создание спецназа и какие важнейшие задачи эти подразделения решают сегодня? Подробности...
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Миллиардеры готовят против Трампа оранжевую революцию

«Караван мигрантов» грозит Трампу большими проблемамиФото: Ueslei Marcelino/Reuters
Придуманные в США майданные технологии, предназначенные для организации переворотов за рубежом, теперь испытываются в самих Соединенных Штатах – против их действующего руководства. В качестве «онижедетей» планируется использовать многотысячный «караван мигрантов», движущийся к южной границе страны. Есть сведения, что за этой попыткой удара по Трампу стоит не кто иной, как Джордж Сорос. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Русские – это не прилагательное

Егор Холмогоров, Публицист
«Русские называют себя именем прилагательным... поскольку предстают не столько как нация, сколько как некое скрепляющее начало», – писал евразиец Кожинов. Это ложь. Русские – одна из старейших наций Европы. Подробности...
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Прежде всего, перестаньте пить молоко

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
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В божественной иерархии интеллигенция всегда в ангельском чине

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          Верите ли вы, что после смерти вас ждет:

          Путин обозначил задачи в реализации 12 прорывных проектов

             24 октября 2018, 23:30
          Фото: kremlin.ru
          Текст: Мария Трубина,
          Михаил Мошкин

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          «Национальные проекты призваны объединять граждан для достижения прорыва. Это необходимо на поворотном, рубежном этапе истории нашей страны», – сказал президент на прошедшем в среду заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Владимир Путин обозначил цели и приоритеты, и призвал «не засыпать на ходу» тех, от кого зависит реализация 12 проектов.

          «Нужно шире использовать накопленный опыт гражданского контроля и в этой связи в рамках Общероссийского народного фронта хочу попросить активистов, экспертов этой организации общественной и дальше действовать столь же энергично, как и в предыдущее время», – подчеркнул Владимир Путин, выступая в среду на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

          С другой стороны, глава государства ждет от руководителей компаний с государственным участием проработанных предложений об их вкладе в реализацию нацпроектов.

          «Обязательным является участие в проектах развития госкомпаний, именно для таких целей они и создавались в конечном итоге, – цитирует Путина ТАСС. – В этой связи все мы ждем от руководителей ВЭБа, Газпрома, Ростеха, Ростелекома, Роснефти, Росатома и других структур с госучастием проработанных предложений по финансовому, технологическому, научному и кадровому вкладу в программы и проекты прорыва».

          Напомним, что согласно майскому суперуказу Путина, правительство в октябре представило подробные программы реализации 12 национальных проектов.  Эти направления: здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, автодороги, рынок труда, наука, цифровая экономика, культура, малый бизнес, сотрудничество и экспорт, магистральная инфраструктура.

          Для примера, национальный проект «Демография» включает в себя федеральные проекты: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Создание яслей - содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Новая физическая культура населения». На его реализацию планируется выделить порядка 3,1 трлн рублей.

          На нынешнем заседании глава государства обозначил главные параметры и цели этих проектов, а представители правительства отчитались в уже проделанной работе.

          Сумма финансирования нацпроектов составит около 28 трлн рублей на ближайшие шесть лет – сообщил президенту глава Минфина Антон Силуанов.

          «Это просто астрономическая для нас цифра, – сказал по этому поводу Путин. – Мы долго работали над тем, чтобы консолидировать эти ресурсы, они должны работать внутри страны и на ее развитие, стать стимулом для отечественной экономики, индустрии, науки и образования.

          Это означает, что необходимые технологии и оборудование, программное обеспечение нужно создавать в России, везде, где это возможно, обеспечить высокий уровень локализации», - подчеркнул Путин.

          Глава государства напомнил собравшимся: перед Россией стоит амбициозная задача в ближайшие годы совершить прорыв в экономике, инфраструктуре, технологиях, науке и социальной сфере, в первую очередь, чтобы обеспечить благополучие и новое качество жизни россиян, и в целом укрепить конкурентоспособность страны, добившись лидерства в сферах, определяющих будущее.

          «Национальные проекты, это прежде всего – о качестве жизни, о таких конкретных прикладных точках развития, которые могут повлиять  и на демографию, и на здравоохранение и на продление жизни и на развитие малого и среднего  бизнеса», – комментируя выступление президента, сказала газете ВЗГЛЯД руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

          «Бюджетные сферы – всегда дотационные и очень хорошо, что  сейчас в условиях санкций, уделяется внимание социальным проблемам. Это большой плюс, огромный, на фоне внешнеполитической обстановки»,

          – сказала по этому поводу газете ВЗГЛЯД доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева.

          Заметим, что, как пояснил министр Силуанов, из федерального бюджета выделят только 14 трлн рублей. «Сделан очень важный шаг по вовлечению регионов в эти проекты», – констатирует Соколова.  Добавим, что глава государства поручил кабмину – при проработке и реализации нацпроектов составлять максимально детализированные программы для каждого региона. Руководителям на местах предстоит и совместно с центром вести эту работу. «Сказано то, что губернаторский корпус должен высказаться по показательным проектам», – отмечает политолог Екатерина Соколова.

          И что важно – региональным управленцам предстоит наиболее важная задача – реализовать приоритетные проекты в области здравоохранения, экологии, образования. То есть то, что наиболее близко к населению. Добавим, что вице-премьер Ольга Голодец, участвовавшая в заседании Совета,  предложила выделить в отдельный национальный проект вопрос развития физкультуры и спорта.  «К нам обращаются федерации и спортсмены, просто любители спорта для того, чтобы мы проработали вопрос выделения в отдельный национальный проект вопрос физкультуры и спорта. И если бы вы, – обратилась Голодец к президенту, – согласились, мы обсуждали бы это на площадке правительства, мы бы попросили вашего поручения о проработке данного вопроса».

          На заседании Совета, безусловно, шла речь и о развитии промышленности. Президент поставил задачу производить оборудование и технологии в России, а не закупать за рубежом, – и в том числе, использовать по максимуму возможности оборонно-промышленного комплекса. В частности, он поручил куратору «оборонки», вице-премьеру Юрию Борисову «представить обобщенные предложения по технологическому и производственному сопровождению программ развития». Президент пообещал, что на эту тему проведет отдельное совещание.

          Еще одно крайне важное направление – развитие отечественного образования. Президент подчеркнул:  для реализации национальных проектов нужно со следующего учебного года скорректировать программы кадровой подготовки, плана приема в вузах и училищах.

          «Уже сегодня мы должны сделать все, чтобы через несколько лет на производства, на предприятия, в наши школы, больницы, научные организации пришли специалисты с современными знаниями и квалификацией, готовые отвечать на самые сложные профессиональные вызовы»,

          – сказал Путин.

          Глава государства обращает на необходимость нового принципа подготовки кадров для реализации нацпроектов. Одновременно – определиться с тем, какие технологии потребуются для реализации нацпроектов. Путин поручил всем вице-премьерам вместе с Минпромторгом «в короткие сроки определить, какие виды машин и оборудования, какие технологии требуются для реализации национальных проектов, какие производства и центры компетенций надо будет дополнительно развернуть, какие задачи поставить перед нашими научными, исследовательскими структурами, а Внешэкономбанку, другим институтам развития – предусмотреть финансирование таких проектов».

          Наконец, подчеркнем, что президент выразил общее пожелание ко всем, от кого зависит реализация нацпроектов – «не засыпать на ходу». «Национальные проекты призваны объединять граждан для достижения прорыва. Это необходимо на поворотном, рубежном этапе истории нашей страны».


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