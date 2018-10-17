Путин обозначил задачи в реализации 12 прорывных проектов

«Национальные проекты призваны объединять граждан для достижения прорыва. Это необходимо на поворотном, рубежном этапе истории нашей страны», – сказал президент на прошедшем в среду заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Владимир Путин обозначил цели и приоритеты, и призвал «не засыпать на ходу» тех, от кого зависит реализация 12 проектов.

«Нужно шире использовать накопленный опыт гражданского контроля и в этой связи в рамках Общероссийского народного фронта хочу попросить активистов, экспертов этой организации общественной и дальше действовать столь же энергично, как и в предыдущее время», – подчеркнул Владимир Путин, выступая в среду на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

С другой стороны, глава государства ждет от руководителей компаний с государственным участием проработанных предложений об их вкладе в реализацию нацпроектов.

«Обязательным является участие в проектах развития госкомпаний, именно для таких целей они и создавались в конечном итоге, – цитирует Путина ТАСС. – В этой связи все мы ждем от руководителей ВЭБа, Газпрома, Ростеха, Ростелекома, Роснефти, Росатома и других структур с госучастием проработанных предложений по финансовому, технологическому, научному и кадровому вкладу в программы и проекты прорыва».

Напомним, что согласно майскому суперуказу Путина, правительство в октябре представило подробные программы реализации 12 национальных проектов. Эти направления: здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, автодороги, рынок труда, наука, цифровая экономика, культура, малый бизнес, сотрудничество и экспорт, магистральная инфраструктура.

Для примера, национальный проект «Демография» включает в себя федеральные проекты: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Создание яслей - содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Новая физическая культура населения». На его реализацию планируется выделить порядка 3,1 трлн рублей.

На нынешнем заседании глава государства обозначил главные параметры и цели этих проектов, а представители правительства отчитались в уже проделанной работе.

Сумма финансирования нацпроектов составит около 28 трлн рублей на ближайшие шесть лет – сообщил президенту глава Минфина Антон Силуанов.

«Это просто астрономическая для нас цифра, – сказал по этому поводу Путин. – Мы долго работали над тем, чтобы консолидировать эти ресурсы, они должны работать внутри страны и на ее развитие, стать стимулом для отечественной экономики, индустрии, науки и образования.

Это означает, что необходимые технологии и оборудование, программное обеспечение нужно создавать в России, везде, где это возможно, обеспечить высокий уровень локализации», - подчеркнул Путин.

Глава государства напомнил собравшимся: перед Россией стоит амбициозная задача в ближайшие годы совершить прорыв в экономике, инфраструктуре, технологиях, науке и социальной сфере, в первую очередь, чтобы обеспечить благополучие и новое качество жизни россиян, и в целом укрепить конкурентоспособность страны, добившись лидерства в сферах, определяющих будущее.

«Национальные проекты, это прежде всего – о качестве жизни, о таких конкретных прикладных точках развития, которые могут повлиять и на демографию, и на здравоохранение и на продление жизни и на развитие малого и среднего бизнеса», – комментируя выступление президента, сказала газете ВЗГЛЯД руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

«Бюджетные сферы – всегда дотационные и очень хорошо, что сейчас в условиях санкций, уделяется внимание социальным проблемам. Это большой плюс, огромный, на фоне внешнеполитической обстановки»,

– сказала по этому поводу газете ВЗГЛЯД доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева.

Заметим, что, как пояснил министр Силуанов, из федерального бюджета выделят только 14 трлн рублей. «Сделан очень важный шаг по вовлечению регионов в эти проекты», – констатирует Соколова. Добавим, что глава государства поручил кабмину – при проработке и реализации нацпроектов составлять максимально детализированные программы для каждого региона. Руководителям на местах предстоит и совместно с центром вести эту работу. «Сказано то, что губернаторский корпус должен высказаться по показательным проектам», – отмечает политолог Екатерина Соколова.

И что важно – региональным управленцам предстоит наиболее важная задача – реализовать приоритетные проекты в области здравоохранения, экологии, образования. То есть то, что наиболее близко к населению. Добавим, что вице-премьер Ольга Голодец, участвовавшая в заседании Совета, предложила выделить в отдельный национальный проект вопрос развития физкультуры и спорта. «К нам обращаются федерации и спортсмены, просто любители спорта для того, чтобы мы проработали вопрос выделения в отдельный национальный проект вопрос физкультуры и спорта. И если бы вы, – обратилась Голодец к президенту, – согласились, мы обсуждали бы это на площадке правительства, мы бы попросили вашего поручения о проработке данного вопроса».

На заседании Совета, безусловно, шла речь и о развитии промышленности. Президент поставил задачу производить оборудование и технологии в России, а не закупать за рубежом, – и в том числе, использовать по максимуму возможности оборонно-промышленного комплекса. В частности, он поручил куратору «оборонки», вице-премьеру Юрию Борисову «представить обобщенные предложения по технологическому и производственному сопровождению программ развития». Президент пообещал, что на эту тему проведет отдельное совещание.

Еще одно крайне важное направление – развитие отечественного образования. Президент подчеркнул: для реализации национальных проектов нужно со следующего учебного года скорректировать программы кадровой подготовки, плана приема в вузах и училищах.

«Уже сегодня мы должны сделать все, чтобы через несколько лет на производства, на предприятия, в наши школы, больницы, научные организации пришли специалисты с современными знаниями и квалификацией, готовые отвечать на самые сложные профессиональные вызовы»,

– сказал Путин.

Глава государства обращает на необходимость нового принципа подготовки кадров для реализации нацпроектов. Одновременно – определиться с тем, какие технологии потребуются для реализации нацпроектов. Путин поручил всем вице-премьерам вместе с Минпромторгом «в короткие сроки определить, какие виды машин и оборудования, какие технологии требуются для реализации национальных проектов, какие производства и центры компетенций надо будет дополнительно развернуть, какие задачи поставить перед нашими научными, исследовательскими структурами, а Внешэкономбанку, другим институтам развития – предусмотреть финансирование таких проектов».

Наконец, подчеркнем, что президент выразил общее пожелание ко всем, от кого зависит реализация нацпроектов – «не засыпать на ходу». «Национальные проекты призваны объединять граждан для достижения прорыва. Это необходимо на поворотном, рубежном этапе истории нашей страны».