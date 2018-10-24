Путин: Национальные проекты призваны объединять граждан для достижения прорыва

Президент России Владимир Путин призвал чиновников «не засыпать на ходу» при реализации национальных проектов.

«Нужно шире использовать накопленный опыт гражданского контроля и в этой связи в рамках Общероссийского народного фронта хочу попросить активистов, экспертов этой организации общественной и дальше действовать столь же энергично, как и в предыдущее время», – сказал Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам, передает ТАСС.

Президент отметил, что нельзя «засыпать на ходу» при реализации нацпроектов.

«Национальные проекты призваны объединять граждан для достижения прорыва. Это необходимо на поворотном, рубежном этапе истории нашей страны. Я уже об этом говорил и хочу вас вернуть, чтобы мы не засыпали на ходу ни в коем случае», – заявил он.

Путин добавил, что при выполнении нацпроектов России нужно ориентироваться на собственную производственную и техническую базу.

Президент также предложил обсудить системные подходы к реализации стратегических задач, которые были поставлены в послании Федеральному собранию и в майском суперуказе. Глава государства напомнил, что перед Россией стоит амбициозная задача – в ближайшие годы совершить прорыв в экономике, инфраструктуре, технологиях, науке и социальной сфере.

По его словам, это направлено на обеспечение благополучия и нового качества жизни россиян и укрепления конкурентоспособности страны. Россия, как отметил Путин, должна добиться лидерства в сферах, определяющих будущее.

«Нам нужен был детальный план такого прорыва, решительного продвижения по каждому направлению, в достаточно сжатые сроки была проведена большая серьезная работа – подготовлены национальные проекты, в которых обозначены целевые показатели и практические механизмы их достижения, объемы финансирования», – сказал Путин, передает «Интерфакс».

Президент указал на то, что, согласно задачам майского указа, правительство в сжатые сроки провело большую работу, подготовило нацпроекты, в которых были обозначены целевые показатели и практические механизмы их достижения, а также объемы финансирования.

Путин добавил, что необходимо обсудить создание системы мониторинга исполнения нацпроектов и программ.

«Подчеркну, здесь нужен именно содержательный контроль, контроль по существу. Нельзя подменить дело пустыми бюрократическими отчетами и формальным закрытием поручений, как это у нас иногда все-таки бывает», – сказал президент.

Главным критерием успеха, по его мнению, должны стать реальные позитивные изменения в жизни людей. Поэтому важно наладить механизм обратной связи и сверять шаги государства с интересами людей, подчеркнул глава государства.

«Крайне важно наладить эффективный механизм обратной связи, сверить наши шаги с интересами людей и делать все, чтобы они были непосредственными участниками наших проектов развития», – подчеркнул он.

Путин также заявил, что на реализацию нацпроектов Россия в течение шести лет из всех источников будет направлено около 28 тлрн рублей.

«Это просто астрономическая для нас сегодня цифра. Мы долго работали над тем, чтобы консолидировать эти ресурсы – ресурсы государства, регионов, бизнеса. Они должны работать внутри страны и на ее развитие», – сказал он, передает РИА «Новости».

Ранее Путин поставил новую цель малому бизнесу.