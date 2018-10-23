Путин поставил малому бизнесу новую цель

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23 октября, вторник  |  Последнее обновление — 20:34  |  vz.ru
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Почему кредитные деньги снова дорожают

Сбербанк повышает ставки по кредитамФото: Елена Пальм/ТАСС
Сбербанк поднял ставки по всем кредитным продуктам для населения. Другие игроки рынка вскоре последуют за крупнейшим в России банком. Это может стать только началом. Станут ли кредиты снова недоступны россиянам, которые только-только распробовали вкус дешевых денег?  Подробности...
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Угрозой разрыва «ракетного договора» США наступают на старые грабли

Начало 1980-х годов, Западная Германия. Так проходили массовые акции протеста против размещения на территории ФРГ американских ракет «Першинг-2»Фото: imago stock&people/bonn-sequenz
США идут на разрыв одного из важнейших договоров эпохи СССР – о ракетах средней и меньшей дальности. В свое время его подписание избавило Европу от страха перед ядерной катастрофой. Почему были созданы эти ракеты, чем они столь опасны и нужно ли России бояться разрыва этого договора сегодня? И при чем тут Китай? Подробности...
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Военного летчика делают преступником за случайную ошибку

Летчик Нефедов стал жертвой неуемного усердия военных следователейФото: из личного архива
Военные летчики и ветераны продолжают попытки защитить от уголовного преследования своего коллегу – старшего лейтенанта ВВС Балтфлота Сергея Нефедова. Следствие из случайной ошибки летчика создает намеренное вредительство ценою в миллионы рублей. Как уверяют представители ветеранских организаций, подобный подход наносит урон всей системе подготовки военных летчиков. Подробности...
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Банда мигрантов годами насиловала малолетних британок

Задержанные полицией серийные совратители несовершеннолетнихФото: West Yorkshire Police
Сто двадцать эпизодов изнасилования, растления и принуждения к проституции. Десятки жертв. На процессе, завершившемся недавно в британском Хаддерсфилде члены банды пакистанцев заявляли о своем праве делать с белой женщиной что угодно по причине ее, как они утверждали, «природной порочности». Суд показал, как политкорректность мешает Западу наказывать даже за самые чудовищные преступления. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Зачем лжеученые призывают нас отказываться от детей

Владимир Добрынин, журналист
Рецепты борьбы с глобальным потеплением растут оттуда же, откуда и стихи Ахматовой, – из сора, но перепробованы должны быть все по очереди. Только заработать на них удастся не всем, а наиболее бессовестным. Подробности...

«Диванным войскам» должно быть стыдно

Святослав Голиков, ополченец Новороссии
У воюющего Донбасса острый кризис со снабжением, не хватает самого необходимого. Говорю об этом, не стесняясь. Говорю от имени ребят, что пятый год работают на переднем крае нескончаемой войны, и всех тех, кто старается им помочь. Подробности...
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Как Пастернак стал частью «большой игры» СССР и Запада

Дометий Завольский, историк-архивист
Недоброжелатели СССР достигли того, к чему стремились. Россию «Доктора Живаго» полюбили миллионы людей по всему миру. За это можно сказать спасибо и Пастернаку, и тем, кто так жестоко с ним обошёлся. Подробности...
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          Путин поставил малому бизнесу новую цель

          23 октября 2018, 19:07

          Текст: Сергей Гурьянов

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          В Москве прошел форум «Опоры России» «Малый бизнес – национальный проект»; его участники обсуждали будущее малого бизнеса в России, доля в ВВП страны которого, по словам президента Владимира Путина, в ближайшем должна увеличиться до 30%.

          Путин принял участие в пленарном заседании форума. В ходе своего выступления он, в частности, поручил установить исчерпывающий перечень отчетности для малого бизнеса, передает РИА «Новости».

          «Чтобы у чиновников, я оговорюсь – у некоторых чиновников – не было соблазна с помощью разного рода ведомственных инструкций и приказов, что называется, «тихой сапой» нагружать бизнес», – сказал президент.

          Он также призвал максимально использовать возможности цифровых технологий в бизнесе, но при упрощении процедур создания и ведения бизнеса, по его словам, необходимо сохранять баланс между свободой предпринимательства и интересами общества и государства. Современные контрольно-кассовые средства, по мнению Путина, помогут избавлять компании от «вороха бумаг».

          Также он предложил продлить мораторий на плановые проверки по госконтролю для малого бизнеса еще на два года. Трехлетний мораторий завершается в декабре.

          «Эта мера затронула более полумиллиона предпринимателей, позволила поддержать бизнес и сократить его издержки», – отметил Путин.

          В то же время он указал, что общество, государство и сам бизнес «извлекли серьезные уроки» из опыта «надзорных каникул», а кто-то «научился пользоваться, манипулировать положениями», которые были приняты, не в интересах общества, «а в своих личных, корыстных целях».

          Он поручил усилить поддержку малого и среднего бизнеса в наиболее значимых сферах – в частности, президент обратил внимание на небольшие высокотехнологичные компании и стартапы, а также фермерские хозяйства и сельхозкооперативы и социальное предпринимательство.

          «Еще прошлым летом на встрече с представителями НКО в Петрозаводске мы договорились, что до конца 2017 года будет принят закон о социальном предпринимательстве. Это было в июле 2017 года. Заканчивается 2018 год, а воз и ныне там. Год мы пропустили», – заявил Путин.

          Российский лидер призвал Минэкномразвития снять все разногласия по этому законопроекту и принять его в короткие сроки после обсуждения с парламентом.

          «Напомню, что в послании (Федеральному собранию), а затем и в майском указе была поставлена цель обеспечить не просто поступательное, а именно качественное развитие малого и среднего бизнеса, а это значит, что и сама работа ваших компаний и государственная политика по поддержке предпринимательства должна стать на порядок эффективнее», – заметил президент.

          По его словам, в ближайшие шесть лет вклад малого и среднего бизнеса в ВВП России должен превысить планку в 30%.

          «Мы должны добиться, чтобы вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны сперва превысил планку в 30%, а затем стремился бы и к 40%, сейчас напомню, это в районе 20%», – сказал Путин.

          По его словам, к 2024 году объем госзакупок у малого и среднего бизнеса должен вырасти до 5 трлн рублей с 3 трлн в 2018 году. В 2015 году, по его словам, у субъектов малого и среднего предпринимательства закупались товары и услуги на сумму не выше 100 млрд рублей. При этом в объеме всех закупок у малого и среднего бизнеса растет доля технически-сложной продукции и услуг – и достигает уже почти 70% от объема всех закупок.

          Директор направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Артем Аветисян в рамках форума также говорил о квоте государственных закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

          «Благодаря усилиям деловых объединений был принят прорывной документ для малого бизнеса - постановление, определяющее доступ субъектов МСП к закупкам госкомпаний до 18%. Благодаря чему объем закупок у субъектов МСП в прошлом году составил более 2 трлн рублей. В дальнейшем можно было бы подумать об увеличении процента квотирования до 40%», – заявил он.

          Некоторые компании, по его словам, совершают у малого бизнеса больше 18% закупок, обязательно предусмотренных законом – в частности, «Россети», которые довели объем закупок у МСП до 70%.

          На форуме также выступил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он, в частности, предложил меру, которая могла бы увеличить объем строительства в России в два раза, передает ТАСС.

          «У нас есть конкретное предложение, как вывести ипотеку до 5%. Для этого нужно 170 млрд рублей от государства, которое могло бы субсидировать ипотеку, прежде всего для нуждающихся в жилье. Это помогло бы увеличить строительство в два раза», – сказал Титов.

          Глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме говорила о кредитовании малого и среднего бизнеса. По ее словам, ЦБ собирается разрешить кредитным организациям оценивать кредитоспособность бизнеса на основе методик самих кредитных организаций.

          «Мы видим, что кредиты малому бизнесу начали расти. У нас есть сопоставимые данные за семь месяцев – кредиты малому и среднему бизнесу выросли на 10,8%», – сказала Набиуллина.

          По ее словам, эти темпы роста в три раза больше, чем в реальном секторе экономики, но рост этот обусловлен в том числе «эффектом низкой базы».

          «Ставки тоже снижаются: за год снижение произошло где-то на 2 п.п.», – отметила Набиуллина.

          В то же время, по ее словам, ряд банков говорят о неготовности кредитовать малый и средний бизнес из-за высокой доли просрочки.

          По словам Набиуллиной, программа по кредитованию среднего и малого бизнеса «6,5» может быть продлена на 2019 год, в первую очередь это интересно региональным банкам, работающим с МСП. Планка кредита при этом может быть снижена с 5 млн до 3 млн рублей.

          На форуме обсуждались механизмы развития малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы. В частности, Промсвязьбанк сообщил, что вместе с партнерами хочет запустить акселератор для малого и среднего бизнеса, желающего нарастить свою выручку и перейти в разряд среднего. Об этом сообщил руководитель блока малого и среднего бизнеса Промсвязьбанка Константин Басманов.

          Уже успешно работает онлайн-портал поддержки малых и средних предпринимателей «Бизнес-навигатор». Глава корпорации МСП Александр Браверман сообщил, что опытом по созданию портала Россия уже готова поделиться с Японией.

          «Японцы проявили к порталу «Бизнес-навигатор МСП» интерес. Сейчас с коллегами из Японии оговариваются условия передачи (опыта по навигатору) для пользования японскому бизнесу. Это может быть (передача) как на возмездной, так и на безвозмездной основе. Реальные сроки передачи – начало 2019 года», – сказал Браверман.

          Ранее порталом также заинтересовался Азербайджан.

          Представитель Минэкономразвития сообщил на форуме, что на реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» будет выделено более 135 млрд рублей до 2021 года. Так, в 2019 году планируется выделить 57 млрд 258,6 млн рублей, в 2020 году – 32 млрд 483,8 млн рублей, в 2021 году – 46 млрд 753,5 млн рублей.

          Ежегодный предпринимательский форум «Опоры России» в этом году называется «Малый бизнес – национальный проект». Его основная цель – обсуждение и популяризация механизмов реализации национального проекта в сфере развития малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы.


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