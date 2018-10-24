Саудовская Аравия разрешила досмотреть колодец в резиденции генконсула

Власти Саудовской Аравии выдали турецким следователям разрешение на осмотр колодца в саду резиденции генконcула в Стамбуле по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогджи, сообщает телеканал NTV со ссылкой на источник.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее турецкие СМИ сообщили о запрете на осмотр колодца, однако позже разрешение было получено. С чем связана смена решения на этот счет, неизвестно.

Накануне сообщалось, что части тела убитого в Стамбуле Джамаля Хашогджи якобы найдены в саду резиденции стамбульского генконсула Саудовской Аравии.

Президент Турции предложил Эр-Рияду судить саудовцев, которые причастны к убийству Хашогджи, в Стамбуле.

В США заявили, что не удовлетворены объяснениями Эр-Рияда по поводу гибели журналиста. К расследованию привлекли директора ЦРУ Джину Хэспел.