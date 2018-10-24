Москва предложила формат встречи Путина и Трампа в Париже

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал об ожиданиях Москвы по формату предстоящей в Париже встречи российского лидера Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа.

По словам заместителя министра иностранных дел России, Москва исходит из того, что это будет «полноформатная встреча», передает ТАСС.

«То есть это не встреча на ногах, не встреча на ходу. Это отдельный контакт», – уточнил Рябков.

Он отметил, что повестка встречи еще требует уточнения, однако Москва настроена на «максимально деловой предметный разговор».

На просьбу уточнить, ожидаются ли подготовительные рабочие контакты, замглавы МИД напомнил, что «контакты в любом случае проходят перед любым очным взаимодействием и разговором президентов».

Накануне президент России Владимир Путин сообщил помощнику президента США по нацбезопасности Джону Болтону, где и когда готов встретиться с Трампом. Трамп подтвердил возможность проведения встречи с российским лидером.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обстоятельствах, в которых пройдет встреча президентов России и США.