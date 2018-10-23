Трамп прокомментировал возможность встречи с Путиным в Париже

Глава Белого дома Дональд Трамп прокомментировал возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже 11 ноября.

По словам Трампа, встреча еще не организована. «Но, вероятно, мы встретимся», – добавил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.

Напомним, во вторник Кремль анонсировал встречу Путина и Трампа. Российский лидер во время встречи с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном предложил провести встречу в Париже.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обстоятельствах, в которых пройдет встреча лидеров России и США.