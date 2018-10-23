НАСА назвало сроки отправки астронавтов на МКС на «Союзе»

Глава американского космического агентства Джим Брайденстайн рассказал, что НАСА собирается отправить в декабре на Международною космическую станцию своих астронавтов на российском «Союзе».

«НАСА осуществляет перегруппировку сил, осуществляем новое планирование, и мы готовимся к новому запуску. В предстоящие полтора месяца будет несколько запусков российских ракет, и мы определенно планируем в декабре снова направить наш экипаж на российской ракете «Союз» на МКС», – сообщил Брайденстайн во время заседания Национального космического совета.

По его признаниям, неделя, когда произошла авария с российским «Союзом», «была тяжелой». Несмотря на это, Брайденстайн признал неудачный запуск, «возможно, самым успешным из неудачных». Оба космонавта – россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг – выжили и благополучно вернулись на Землю, а теперь «не рады» и снова «хотят на Международную космическую станцию и не могут дождаться следующего полета», пишет РИА «Новости».

После ЧП с «Союзом» Брайденстайн отметил важность наличия других вариантов для отправки людей в космос. При этом Хейг высоко оценил российских спасателей.