НАСА высказалось о безопасности наших «Союзов»

Руководитель НАСА Джим Брайденстайн заявил, что авария «Союза» демонстрирует важность наличия других вариантов отправки людей в космос.

Также глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США заверил, что не сомневается в безопасности и надежности российских космических кораблей, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

10 октября во время пуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» произошла авария. На борту были российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

Обоим членам экипажа удалось выжить.