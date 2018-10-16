Эксперты проанализировали серию сообщений о конфликтах казахов и русских

«Возникает ощущение, что внутри Казахстана кто-то целенаправленно пытается поднять тему, якобы ущемления прав русскоязычных», – сказал газете ВЗГЛЯД казахстанский политолог Досым Сатпаев. Так он прокомментировал серию сообщений об инцидентах между этническими русскими и казахами. Политолог Аждар Куртов видит в происходящем не провокацию внешних сил, а следствие внутренних проблем.

«Многие сейчас эту тему обсуждают, и все больше возникает подозрений в том, что в интернет попала искаженная, неполная версия ситуации», – подчеркивает казахстанский политолог, директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев.

Во вторник российское интернет-издание Ura.Ru сообщило о том, что в Усть-Каменогорске (центр Восточно-Казахстанской области) местная жительница со скандалом выгнала с детской площадки русскую женщину с ребенком. В заголовке пострадавшая названа россиянкой, но в самом материале не уточняется гражданство этой женщины.

«Хозяйкой теперь считаешь себя, да? Думала, моя хозяйка, да? Вы обнаглели, русские!» – заявила казашка. «Это знаете, как называется? Разжигание межнациональной (розни)», - не успела завершить свой ответ женщина с ребенком, как ее оппонентка ее перебила. «Я на своей земле слова не могу сказать? Каждый приезжий теперь меня будет затыкать, да?» – накричала на нее казашка.

Инцидент на детской площадке, снятый на видео, и попавший в прессу, – второй за последние дни подобный случай. В минувший четверг появились сообщения, что врач в детской поликлинике в Аркалыке (Кустанайская область) отказалась провести прием ребенка, потому что мать заговорила по-русски.

Досым Сатпаев отмечает: представление обеих случаев в качестве некоей тенденции похоже на спланированную провокационную кампанию. «Как выяснилось, та ситуация, которая была в случае с врачом – это был фейк. То, что было выдано со стороны так называемой пострадавшей, было искаженной информацией», – подчеркнул казахстанский политолог. «Потом было озвучено то, что сообщил сам врач, и восстановлена полная картина того, как это произошло. Выяснилось, что ничего катастрофического не было, тем более речи не шло о каком-то межнациональном конфликте», – говорит эксперт. Впрочем, отметим, что речь идет лишь о мнении другой стороны инцидента. О фейковости случая в Аркалыке.

Если речь идет об отношениях между различными этническими группами Казахстана (в частности, между казахским большинством и русскими, составляющими 20,6% населения республики), то можно сказать, что ситуация намного лучше, чем во многих других постсоветских странах, подчеркнул Сатпаев. «Но в отличие от многих стран Центральной Азии, того же Туркменистана, других постсоветских государств, эта проблема – не настолько острая, во всяком случае, не на данный момент», – подчеркнул собеседник.

В Казахстане живет свыше ста этнических групп. За 20 с лишним лет независимости не было ни одного серьезного, масштабного межэтнического конфликта, – указывает Сатпаев. «Русский язык в Казахстане используется в системе образования, большое количество населения до сих пор смотрит передачи на русском языке и имеет открытый доступ ко многим доступ русскоязычным передачам», – указал Сатпаев. Что, кстати, с точки зрения многих людей, живущих в Казахстане, представляет угрозу, заметил он. «Существует мнение, что влияние российских СМИ в Казахстане – чрезмерное. Эта тема тоже здесь очень активно обсуждается», – подчеркнул собеседник.

Иного мнения придерживается российский политолог Аждар Куртов. «Что же касается этих инцидентов, согласимся, что во многих странах мира – и в России – подобные инциденты все-таки случаются, когда бытовой национализм вырывается на поверхность. Но в Казахстане это происходит в последнее время с большей частотой», – сказал Куртов газете ВЗГЛЯД. Так, например, в феврале 2016 года в селе Бурыл Джамбульской области произошло столкновение между казахами и живущими в селе турками. За год до этого в Бостандыке (Южно-Казахстанская область) произошел погром местных таджиков. Справедливости ради, русско-казахские столкновения не фиксировались. При этом отмечается, что численность русского населения уменьшилась за счет выезда (на момент развала СССР, русских в республики было 40%, в два раза больше нынешнего показателя).

«В свое время в составе СССР казахи не были преобладающей этносом в Казахской СССР. И это обстоятельство они активно пытались изменить, я имею в виду изменить демографическую ситуацию после обретения независимости. Делалось это известными методами, выдавливанием не только этнических русских, а выдавливанием всех «не казахов», в том числе немецкая диаспора очень сильно пострадала и татарская», – полагает Куртов.

При этом, по его мнению, «Казахстан и в 90-е годы пытался и сейчас пытается добиться от России каких-то уступок. Уступок в том числе по линии двустороннего сотрудничества – и в качестве средства давления на Россию, они используют угрозы усиления национализма или антироссийских настроений». Отметим, что речь идет лишь о предположении собеседника.

«Не случайно, что эти инциденты сейчас происходят в непосредственном преддверии проведения в РФ очередного съезда соотечественников», – полагает Куртов. «Помимо чисто бытовых обстоятельств и глупости людей, которые в этом участвуют, эти инциденты направлены на то, чтобы продемонстрировать России, чтобы она «не заходила очень далеко», – считает он. – В Казахстане есть националистические силы, которые пугали, и пять лет назад, и сейчас пугают местное население тем, что, возможно, российское руководство, якобы вынашивает в отношении Казахстана те же планы, которые привели к переформатированию Крыма. Все время говорится, что Россия претендует на Северный Казахстан». Таких планов у России, безусловно, нет. «Тем не менее, спекуляция на эту тему постоянно в казахской националистической прессе происходит», – добавляет Куртов.

Националистические силы далеки от власти. Но точка зрения, согласно которой можно не считаться с правами национальных меньшинств, «может быть и не декларируется в открытую на высшем политическом уровне, но весьма распространена в экспертном сообществе, и среди различных социальных групп населения», – считает Куртов. «То же самое решение по изменению алфавита, переход с кириллицы на латиницу – следствие именно этих обстоятельств, – полагает он. – Что бы там ни говорили в оправдание того, что это приближает их к мировой цивилизации или то, что латиница лучше отражает звуковой ряд казахского языка, ничего подобного. Ни то и ни другое. Это политическое решение и смысл его именно в том, чтобы показать свою независимость прежде всего от России».