В Казахстане россиянку с ребенком выгнали с детской площадки

В казахском Усть-Каменогорске местная жительница со скандалом выгнала россиянку с ребенком с детской площадки, мать малыша записала высказывания женщины на видео.

Женщина на повышенных тонах объясняла матери, почему ее ребенку нельзя играть на детской площадке, передает Ura.ru.

«Хозяйкой теперь считаешь себя, да? Думала, моя хозяйка, да? Вы обнаглели, русские!» – заявила жительница Казахстана россиянке.

Россиянка попыталась возразить оппонентке, но в ответ услышала новые обвинения.

«Я на своей земле слова не могу сказать? Каждый приезжий теперь меня будет затыкать, да?» – крикнула жительница Казахстана.

Ранее врач в детской поликлинике в казахском Аркалыке отказалась провести прием ребенка, потому что мать заговорила на русском языке.