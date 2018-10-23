«Россия 1» отреагировала на скандал вокруг интервью с «погибшей» студенткой

Телеканал «Россия 1» прокомментировал информацию в СМИ о том, что в программе «60 минут» взяли интервью у «погибшей» студентки Керченского политехнического колледжа.

На вопрос, успели ли на телеканале разобраться в ситуации, ответ был положительный.

«Мы уже разобрались, но информация будет позже», – сообщили в пресс-службе телеканала, передает ФАН.

Ранее СМИ писали о том, что корреспондент «России 1» Ольга Скабеева 17 октября вывела в эфир по телефону якобы очевидца нападения на колледж в Керчи Алину К., хотя на самом деле это имя принадлежало студентке второго курса, которая погибла во время теракта нападения на колледж, а ее имя есть в списке жертв.

На прошлой неделе студент Владислав Росляков устроил нападение на колледж в Керчи, подорвав взрывное устройство и открыв стрельбу. Жертвами стали 20 человек, стрелок покончил с собой.