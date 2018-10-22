Саудовский принц обсудил с главой минфина США увеличение инвестиций

Министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели в Эр-Рияде встречу, обсудив «важность американо-саудовского стратегического партнерства» и «возможности усиления кооперации в торговом и инвестиционном секторах».

По сведениям Саудовского агентства печати, в ходе встречи стороны подчеркнули «важность американо-саудовского стратегического партнерства», «возможности усиления кооперации в торговом и инвестиционном секторах», а также «взаимодействие в борьбе с коррупцией и финансированием терроризма», передает ТАСС.

Глава Минфина США прибыл в Эр-Рияд, где с 23 по 25 октября пройдет международная инвестиционная конференция.

Ранее в понедельник глава Белого дома Дональд Трамп прокомментировал возможность введения Вашингтоном экономических санкций в отношении Эр-Рияда на фоне гибели саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Кроме того, на прошлой неделе стало известно о денежном переводе Саудовской Аравии в адрес Соединенных Штатов, который «совпал» с визитом госсекретаря США Майка Помпео в Эр-Рияд.

Напомним, в начале октября Саудовская Аравия ответила отказом на требование Трампа заплатить США.