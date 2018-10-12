Усманов отказался от управления Mail.Ru Group

Основатель и совладелец USM Holdings Алишер Усманов передал контроль над своей долей в Mail.ru Group менеджменту компании в лице гендиректора Бориса Добродеева.

«Сегодня наш холдинг USM передал контроль над своей долей в Mail.ru Group менеджменту компании в лице генерального директора Бориса Добродеева», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Усманов отметил, что передача готовилась на протяжении последних лет, а основной причиной стало желание предоставить руководство компанией молодому поколению.

«Я ухожу из управления с легким сердцем: наш бизнес и финансовые результаты никогда не были выше, а команда Mail.ru Group – блестящие профессионалы своего дела. Я уверен, что под их руководством холдинг еще больше упрочит свою позицию на рынке», – заявил Усманов.

Mail.Ru Group уже объявила об изменениях в составе совета директоров компании. В частности, АО «МФ Технологии» выдвинуло Бориса Добродеева, Дмитрия Сергеева, Алана Ваксмана и Сергея Меднова в совет директоров компании на смену Сергею Солдатенкову, Ивану Стрешинскому, Анне Серебряниковой и Владу Вольфсону, говорится в сообщении поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Летом также сообщалось, что Усманов изучает возможность продажи принадлежащих ему акций футбольного клуба «Арсенал» (Лондон).