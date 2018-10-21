Умер нобелевский лауреат по химии

Лауреат Нобелевской премии 2008 года по химии, японский ученый Осаму Симомура умер в возрасте 90 лет в городе Нагасаки, сообщили представители Университета Нагасаки.

Он умер еще 19 октября, передает РИА «Новости».

В 1960 году Симомура переехал из Нагасаки в США, где работал в Принстонском университете. Там он открыл «зеленый флуоресцентный белок», содержащийся в маленькой светящейся медузе Aequorea victoria. Он установил, что для излучения света медуза выпускает ионы кальция, которые связываются с белком. Этот белок ученый назвал экворином.

Симомура пришел к выводу, что именно кальцесвязывающий белок производит свечение.

В 2008 году он вместе с Мартином Чалфи и Роджером Циеном получил Нобелевскую премию по химии «за открытие и развитие зеленого флуоресцентного белка». Это открытие сделали его ведущим в мире экспертом по люминесцентной химии.