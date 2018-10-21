Израиль открыл границу с Газой

После спада напряженности Израиль возобновил работу пунктов пропуска с сектором Газа, которые закрывались четыре дня назад из-за ракетного обстрела со стороны Палестины.

«Израильская сторона сообщила нам, что с воскресение открывает КПП «Эрез» и «Керем-Шалом» для работы в нормальном режиме», – передает РИА «Новости» сообщение Комитета по гражданским делам сектора Газа.

По данным израильских СМИ, КПП открыты в связи со снижением напряженности на границе для прохода людей и транспортировки грузов.

Переход «Керем-Шалом» используют для транспортировки грузов – коммерческих и гуманитарных. «Эрез» используется прохода людей.

КПП были закрыты ранее на этой неделе в ответ на ракетные обстрелы.