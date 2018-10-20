Спасатели разобрали более 80% завалов на месте взрыва в Гатчине

За ночь спасатели разобрали больше 80% завалов на месте взрыва, прогремевшего в цехе завода «Авангард» в деревне Малые Колпаны близ города Гатчина Ленинградской области, сообщает областной главк МЧС.

По данным на 7.00 мск «разобрано более 80% завалов». Известно об 11 пострадавших, четверо из которых погибли; двое остаются в больнице, передает ТАСС.

К работе по ликвидации последствий происшествия привлекли 224 человека и 66 единиц техники.

Напомним, взрыв произошел на заводе пиротехники в Гатчине в пятницу. Один из погибших, предположительно, является гражданином Белоруссии.