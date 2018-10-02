Кандидат от Партии роста решил участвовать в выборах в Хакасии

Бизнесмен Александр Мяхар, который выдвигался на должность главы Хакасии и после отказов двух кандидатов прошел во второй тур с результатом в 6,61% голосов избирателей, заявил, что будет участвовать в выборах.

«Я участвую в выборах главы Хакасии с начала моего заявления, и я не закрывал специального избирательного счета. Я, конечно, буду участвовать», – передает его слова ТАСС.

Однако это решение, по его словам, он подтвердит лишь после получения официального подтверждения о снятии Андреем Филягиным от «Справедливой России» своей кандидатуры со второго тура выборов.

В партии подтвердили его намерение участвовать в выборах.

«Он готов до конца биться, других планов пока не было», – сказал член федерального политсовета партии Сергей Демин.

Во вторник представитель «Справедливой России» Андрей Филягин снял свою кандидатуру на выборах главы Хакасии. Из-за этого второй тур выборов снова перенесли – на этот раз с 7 октября на 21 октября.

Ранее свою кандидатуру снял также глава республики Виктор Зимин. Во втором туре должны были участвовать кандидаты от «Справедливой России» и КПРФ Филягин и Валентин Коновалов.