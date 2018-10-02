Минтранс начал работу над дешевой альтернативой трассы Джубга – Сочи

Министерство транспорта работает над проектом альтернативной трассы, которая будет дешевле строительства дорогостоящей дороги Джубга – Сочи, оцененной в 1,6 трлн рублей, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

Он отметил, что альтернативный вариант могут включить в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, передает ТАСС.

«Мы продолжаем считать тот, ранее проработанный проект по автомобильной дороге Джубга - Сочи, достаточно сложным технологически и финансово. Есть альтернативные варианты, которые мы сейчас обдумываем. В частности, есть проект, который предполагает выполнение дороги Джубга – Сочи в эстакадном исполнении», – сказал Дитрих.

По его словам, альтернативные проекты прорабатываются с экспертами. Они должны быть дешевле и более просты технически.

«Если в какой-то момент мы вместе с Краснодарским краем поймем, что этот проект востребован, и не запределен по цене, что он возможен для реализации технически, то мы обдумаем возможность его включения в магистральный план», – отметил Дитрих.

Также он опроверг информацию о том, что проект автотрассы Джубга – Сочи предложен Минтрансом на софинансирование компаниям из списка помощника президента Андрея Белоусова.

Накануне в Минтрансе заявили, что проект реконструкции дороги Джубга – Сочи сейчас реализовывать нецелесообразно, так как это сложно и дорого.