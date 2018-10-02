Минтранс начал работу над дешевой альтернативой трассы Джубга – Сочи

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НОВОСТЬ ЧАСА:США пригрозили уничтожить разработанные Россией ракеты
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Крымский мост открывает дорогу бизнесу и конкуренции
Почему России не нужно размещать ядерное оружие в Крыму
Кто из иерархов РПЦ на Украине согласится предать Москву
Зачем Западу признавать неконституционные итоги плебисцита в Македонии
Кто ответит за гибель людей в Петербурге
Советский Союз трагически погиб от убожества
Дометий Завольский, историк-архивист
Чем дальше, тем больше складывается впечатление, что сегодняшние воздыхатели по «красному проекту» – люди отнюдь не большого мира (хоть бы и потерпевшего крушение). Их мир мал и на глазах продолжает съёживаться. Подробности...
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Либеральная демократия – это последняя из священных коров
Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Деление на «либералов» и «консерваторов» в наши дни выглядит архаичным. Возникает простой вопрос – что охраняют нынешние консерваторы? И о какой именно свободе говорят современные либералы – так, чтобы их можно было отличить от демократов или социалистов? Подробности...
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Остановите музыку, умер Азнавур
Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Когда-то Азнавура нарекли «самым любопытным человеком в мире». До того он не раз бывал «самым работящим», «самым простодушным», «самым бескорыстным» и «самым непредсказуемым». Ключевое слово здесь – «самый». Подробности...
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Умер Роман Карцев
Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсультПодробности...
Ушел из жизни певец Шарль Азнавур
Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев ЛещенкоПодробности...
Чудовищное землетрясение и цунами в Индонезии унесли сотни жизней
Более 830 погибших, тысячи зданий превращены в руины, хаос и разрушения. Так выглядит индонезийский остров Сулавеси после более чем 7-балльного землетрясения, вызвавшего цунами с волнами до пяти метров в высотуПодробности...
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