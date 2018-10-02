Автобус с верующими УПЦ МП забросали камнями в Ровно

Несколько человек в балаклавах забросали камнями автобус с верующими Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, направлявшийся в Киев на молитвенное стояние, сообщили в Союзе православных журналистов.

Примерно в два часа ночи, когда верующие УПЦ заходили в автобус, из кустов вышли четверо радикалов в балаклавах и стали забрасывать автобус крупными камнями, сообщает Союз.

Мужчины попытались задержать одного из нападавших, но он сумел сбежать, распылив слезоточивый газ.

Лобовое стекло автобуса было повреждено. Верующие вызвали полицию.

Водитель автобуса Николай Фильчук рассказал, что накануне утром ему позволили из Укртрансбезопасности и рекомендовали отказаться от перевозки верующих УПЦ.

«Мне объяснили, что был звонок из СБУ, они просили, чтобы меня каким-то образом не пустили в Киев», – сказал он.

В понедельник верующие пришли к резиденции экзархов Константинополя, чтобы обозначить свою позицию о сохранении канонической Церкви и о невмешательстве в ее внутренние дела.

В воскресенье наместник Свято-Успенской Почаевской лавры митрополит Владимир обратился к православным христианам с призывом помочь защитить святыню из-за поступающих угроз.

Ранее радикалы захватили Свято-Троицкий украинский храм в поселке Богородчаны и ранили двух прихожан.