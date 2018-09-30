Верующих на Украине призвали встать на защиту Почаевской лавры

Наместник Свято-Успенской Почаевской лавры митрополит Владимир обратился к православным христианам с призывом помочь защитить святыню; по его словам, в свете поступающих угроз со стороны радикалов, обители, возможно, понадобится не только молитвенная и моральная поддержка, но также «физическое присутствие».

«Теперь не 17-й год двадцатого века и не разгул октябрьской революции, однако внуки Ленина (по духу) грозят расправой, а потому защитим свою святыню», – говорится в обращении митрополита, опубликованном на сайте Лавры.

«Кому не безразлична судьба Почаевской Свято-Успенской лавры, нашей православной украинской святыни, и не только украинской, но всемирной святыни, будем готовы, чтобы ее защитить. Дополнительно мы постараемся вас проинформировать когда приехать», – говорится в обращении.

Ситуация вокруг Украинской православной церкви обострилась после заявлений Константинопольского патриархата о начале подготовки «украинской автокефалии» – административной независимости от других церквей.

Каноническим церквям стали поступать угрозы от радикалов. На днях члены радикальной организации «Правый сектор*» захватили Свято-Троицкий украинский храм в поселке Богородчаны и ранили двух прихожан.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, чем грозит выдача автокефалии Украинской церкви для РПЦ.