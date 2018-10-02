Топилин обозначил временные рамки индексации пенсий

Пенсия будет индексироваться раз в год с 1 января 2019 года до 2024 года, сообщил глава Минтруда Максим Топилин на заседании комитета Совфеда по социальной политике.

Топилин сообщил, что в законе предусмотрена индексация на шесть лет – с 1 января 2019 года, один раз в год; «это отличие от действующего законодательства», передает ТАСС.

«Один год мы попали в такую ситуацию, когда нам пришлось чуточку доиндексировать пенсии с 1 апреля, это вызвало реакцию непозитивную у граждан, потому что это очень маленькая прибавка. Тот уровень, который предполагается в прогнозе, он несколько колеблется, но в целом это примерно 4%. По итогам 2018 года это будет ниже, при такой инфляции целесообразно индексировать пенсию один раз в год», – пояснил данное решение министр.

Он сообщил также, что накопительную часть пенсии можно будет получить «в отрыве от страховой» в возрасте 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

«Тем самым, с точки зрения накопительной пенсии права в действующем возрасте сохраняем», – добавил Топилин.

Отмечается, что в федеральном бюджете предусмотрены средства на эти цели.

Министр заявил также, что повышение пенсионного возраста не должно привести к увеличению безработицы.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что формулу расчета пенсий в России должны модернизировать с 2025 года.

Напомним, на минувшей неделе Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о совершенствовании пенсионного законодательства. За принятие законопроекта проголосовали 333 депутата.