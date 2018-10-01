Голикова рассказала о модернизации формулы расчета пенсий

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что формулу расчета пенсий в России должны модернизировать с 2025 года.

«С 1 января 2019 года и на предстоящие шесть лет в пенсионном законодательстве уже четко фиксируется стоимость пенсионного коэффициента, и можно пересчитать свою пенсию, в каком объеме она будет повышаться и устанавливаться. Далее начиная с 2025 года эта система должна быть модернизирована, потому что предполагается иной порядок установления размеров (коэффициентов), чем тот, который действовал сейчас», – сказала Голикова, передает ТАСС.

По ее словам, этот временной период планируется использовать «на дальнейшую модернизацию той пенсионной формулы, которая существовала в законодательстве до 1 января 2019 года».

«Если коротко, то сейчас будет первая модернизация на первые шесть лет, а потом вторая», – отметила вице-премьер, передает РИА «Новости».

Голикова также ответила на вопрос, произойдет ли в России отказ от балльной пенсионной системы. По ее словам, в законодательстве не существует понятия «балла».

«У нас нет баллов, у нас есть коэффициент, который теперь жестко устанавливается в законе, его стоимость на предстоящие шесть лет. И за этот период времени уже сейчас происходит трансформация, потому что происходит отказ от той методологии расчета, которая действовала ранее, и следующий этап – это новая трансформация этой системы», – пояснила вице-премьер.

В четверг Государственная дума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о совершенствовании пенсионного законодательства. За принятие законопроекта проголосовали 333 депутата.