Участники форума «серебряных» волонтеров высадили Аллею Добра в Уфе

В рамках Всероссийского форума «серебряных» добровольцев активисты высадили 40 деревьев на территории одного из лицеев Уфы.

Второй день Всероссийского форума «серебряных» добровольцев (волонтеры старше 50 лет) начался с полезной программы: участники мероприятия посетили социальные учреждения Уфы.

Самая массовая акция прошла на территории лицея № 160. Тут волонтеры вместе с преподавателями, учениками и жителями микрорайона высадили Аллею Добра из 40 деревьев, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

К посадке деревьев присоединились начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, глава Росмолодежи Александр Бугаев и руководитель дирекции по проведению Года добровольца (волонтера) в России, директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Ксения Разуваева.

По словам Новикова, «традиция дней добрых дел на массовых форумах, которая родилась в этом году, должна продолжаться». Он подчеркнул, что это объединяет волонтеров со всей России и местных жителей в желании сделать мир вокруг лучше.

В городском доме-интернате для престарелых и инвалидов волонтеры организовали концерт «Песни нашей молодости» и занятия по пошиву шарфов и вышивке лентами. В благотворительном образовательном фонде «Мархамат» участники вместе с детьми с ограниченными возможностями здоровья делали тканные игрушки, ловцы снов и деревянные значки.

В свою очередь представители общества помощи детям «Возможность» познакомили добровольцев с работой социальной гостиницы для ребят из группы риска.

Участники форума побывали в Уфимском государственном колледже технологии и дизайна, где смогли не только поделиться своим опытом со студентами и рассказать про событийное, спортивное и международное волонтерство, но и развить новые навыки.

III Всероссийский форум «серебряных» добровольцев проходит в Уфе с 30 сентября по 3 октября. Его участниками стали 500 волонтеров старше 50 лет, активисты общественных объединений, популяризирующие «серебряное» добровольчество, представители геронтологических центров. Мероприятие организовано Федеральным агентством по делам молодежи, ФГБУ «Роспатриотцентр», Ассоциацией волонтерских центров и Министерством молодежной политики и спорта Республики Башкортостан в рамках Года добровольца (волонтера) в России.

Добавим, что 2018 год в России объявлен Годом добровольца (волонтера).