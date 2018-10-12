Кокорин расплакался в суде

Футболист «Зенита» Александр Кокорин прослезился на заседании Мосгорсуда по рассмотрению апелляции на решение об его аресте.

В обращении к суду он заявил, что ранее Тверской суд избрал ему слишком суровую меру пресечения, передает Sport24.

Кокорин отметил, что неоднократно приносил извинения потерпевшим, осознал вину и раскаивается.

«Это недостойный поступок, он стал для меня уроком. Я повел себя так, потому что у меня был конфликт именно с этими людьми. Я не опасный преступник», – сказал он.

Футболист сказал, что не собирается скрываться и что о его местонахождении «все знают» из-за расписания тренировок.

«Мне неприятна грязь по телевидению и в интернете, она задевает всю мою семью. Прошу выпустить к семье, жене и родителям», – сказал он и расплакался.

Мосгорсуд оставил Александра Кокорина под стражей, несмотря на просьбу защиты освободить спортсмена из СИЗО. Также Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты футболиста Павла Мамаева и оставил его под стражей.

В четверг футболистам и их соучастнику предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве.

Напомним, Мамаев и Кокорин при участии младшего брата Кокорина Кирилла напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. По факту избиения на футболистов завели два уголовных дела.