Температура в Москве побила 137-летний рекорд

Температура воздуха в Москве 19 октября превысила рекорд 1881 года, сообщила завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

«Установлен рекорд. Сегодня была зафиксирована температура 16,6 градуса. Предыдущий рекорд – 16,2 градуса в 1881 году», – цитирует Паршину ТАСС.

По ее словам, температура воздуха еще повысится в течение дня.

Температурный рекорд был установлен в Москве и 14 октября, когда воздух прогрелся до плюс 17,5 градусов.

Синоптики объясняли, что теплая погода в октябре установилась в Москве из-за выноса теплого воздуха из Африки далеко на север.