Синоптики объяснили аномально теплую погоду в Москве

Теплая погода в октябре установилась в Москве из-за выноса теплого воздуха из Африки далеко на север, рассказала главный специалист метеобюро Татьяна Позднякова.

В Москве должен преобладать западно-восточный перенос, но сейчас наблюдается меридиональный, передает РИА «Новости» со ссылкой на Позднякову.

«У нас теплый воздух с Африки выносится далеко на север и потом уже по периферии антициклона поступает к нам, с большой меридиональностью. С преобладанием меридиональных процессов у нас и связаны такие явления погоды – у нас, предположим, очень тепло, а в Сибири очень холодно, и очень холодно сейчас в Америке», – пояснила она.

По ее словам, за погоду «отвечает» антициклон, центр которого располагается около Москвы.

Теплый октябрь не является «экстремальным событием», такое бывало и раньше.

В воскресенье в Москве был установлен температурный рекорд для 14 октября за последние 70 лет – воздух прогрелся до плюс 17,5 градусов.