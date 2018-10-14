В воскресенье в Москве установлен температурный рекорд для 14 октября – воздух прогрелся до плюс 17,5 градусов, сообщил специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Покров (праздник Покрова пресвятой Богородицы – прим. ВЗГЛЯД) в Москве стал самым теплым за последние 70 лет. К 14.00 мск воздух на базовой московской метеостанции прогрелся до плюс 17,5 градусов, что стало самым высоким показателем с 1948 года», – передает его слова РИА «Новости».

Тишковец добавил, что предыдущий рекорд устанавливался 51 год назад, 14 октября 1967 года, когда температура поднялась до 17,2 градуса.