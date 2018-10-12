Власти ответили на вопрос о захоронении керченского стрелка

Место захоронения студента Владислава Рослякова, напавшего на керченский политехнический колледж, определят его родственники, сообщили в администрации Керчи.

«Родственники будут решать (где его хоронить), у него есть родственники», – сказал источник ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что тело студента будет захоронено отдельно в безродном секторе кладбища. Вместе с тем погибших в результате нападения Рослякова похоронят рядом на центральной аллее кладбища в Керчи.

В среду Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в керченском политехническом колледже. Жертвами нападения стали 20 человек. Стрелок покончил с собой.