Власти ответили на вопрос о захоронении керченского стрелка

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19 октября, пятница  |  Последнее обновление — 10:02  |  vz.ru
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Почему «банковское рабство» в России процветает

Изжить банковское рабство в России мешает лень и работодатель Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина признала, что, несмотря на все принятые меры - как законодательные, так и административные - избавиться от «банковского рабства» в России так и не удалось. Что это за банковская зависимость россиян, чем она так вредит гражданам и экономике и почему ее оказалось так сложно победить? Подробности...
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За проведенный в Крыму отпуск Киев решил сажать россиян на три года

По новому закону и отпускник в Крыму, и «отпускник» в Донбассе сядут вместе на три года в тюрьмуФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Парламент Украины ввел для жителей «государства-агрессора» – России – уголовное наказание за незаконное пересечение своих границ. Теоретически доброволец в Донбассе и отдыхающий в Евпатории или Ялте оказываются «преступниками» в равной мере. Дойдет ли на самом деле до того, что украинские силовики будут сажать в тюрьму тех, кто съездил «на юга», а потом, на свою беду, оказался на Украине? Подробности...
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Шесть важных особенностей оружия керченского стрелка

Помповое ружье турецкой фирмы Hatsan. Возможно, именно его и использовал РосляковФото: hatsan.com.tr
Трагедия в Керчи заставила задуматься не только об исполнителе этого чудовищного преступления, но и об оружии, которое он выбрал для своей цели. Хотя официальных заявлений на эту тему еще не было, по появившимся фотографиям модель ружья можно с большой долей вероятности опознать. А также предположить, почему убийца выбрал именно это оружие, а не какое-либо другое. Подробности...
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Удастся ли США остановить восстановление Сирии

США хотят любыми способами затруднить и затормозить восстановление СирииФото: Abdalrhman Ismail/Reuters
США пригрозили России и Ирану санкциями за участие в восстановлении разрушенной войной Сирии. Россия неоднократно призывала мировое сообщество оказать Сирии материальную и гуманитарную помощь, но сейчас на это готова лишь ограниченная группа стран. Подействуют ли новые американские угрозы и какова истинная подоплека действий Вашингтона? Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Мы исчерпали лимит соблазна, когда едва не лишились Родины

Андрей Бабицкий, журналист
Отличия от Запада, которые есть у России, настолько существенны, что поступиться своей природой большинство из нас не готовы. И либералам стоит смириться с этим. Это теперь навсегда. Подробности...
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Плебс в Москве будет убран под землю

Петр Шкуматов, общественный деятель
Авторитетные чеченские бизнесмены предложили ввести платный въезд в Москву. С каким же остервенением миллиардеры хотят отгородиться от обычных людей. Они получают удовольствие от отсутствия нас вокруг них. Подробности...
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Трагедия в Керчи – проблема системная

Сергей Лукьяненко, писатель
Если родители не смогли, не имели на это времени и сил – в голове будет всё что угодно. А экстремистских организаций, тусовок, групп – вся Сеть полна. А каких-то вдохновляющих перспектив юноша не видит. И запретить продажу оружия – не выход. Подробности...
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    Как скромная девушка стала настоящим героем

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    Откажутся ли вооруженные силы от легендарной шапки-ушанки

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      В керченском колледже сработало взрывное устройство

      На первом этаже политехнического колледжа Керчи – в столовой – прогремел взрыв. В обеденное время там находились десятки человек. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, порядка полусотни ранены. В качестве причины взрыва называется неустановленное взрывное устройство
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      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
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      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
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          Власти ответили на вопрос о захоронении керченского стрелка

             19 октября 2018, 09:00
          Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
          Текст: Алина Назарова

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          Место захоронения студента Владислава Рослякова, напавшего на керченский политехнический колледж, определят его родственники, сообщили в администрации Керчи.

          «Родственники будут решать (где его хоронить), у него есть родственники», – сказал источник ТАСС.

          Ранее СМИ сообщали, что тело студента будет захоронено отдельно в безродном секторе кладбища. Вместе с тем погибших в результате нападения Рослякова похоронят рядом на центральной аллее кладбища в Керчи.

          В среду Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в керченском политехническом колледже. Жертвами нападения стали 20 человек. Стрелок покончил с собой


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