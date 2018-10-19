Глава ОКР указал на потенциал России для проведения юношеской Олимпиады

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил уверенность, что Россия обладает серьезным потенциалом для успешной организации и проведения юношеских Олимпийских игр.

Глава ОКР выразил благодарность организаторам юношеских Олимпийских игр 2018 года в Буэнос-Айресе за то, как они подготовились к проведению соревнования, передает ТАСС.

«Болельщиков было очень много, трибуны всегда были заполнены, все олимпийские парки были полны людьми, стояли очереди на вход. Я такую картину впервые наблюдаю, у меня нет сомнений, что оценка Играм будет дана очень высокая», – сказал Поздняков.

Он выразил мнение, что юношеские Олимпийские игры имеют большой потенциал и в будущем могут сравняться по популярности со взрослой Олимпиадой.

«С моей точки зрения, Россия обладает высоким потенциалом, чтобы успешно провести соревнования подобного рода», – сказал глава ОКР, указав на необходимость наличия политической воли и важность проведения большой подготовительной работы в этом направлении.

Напомним, Россия досрочно победила на юношеских Олимпийских играх, завоевав 59 наград (29 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых медалей).

Следующие летние ЮОИ пройдут в 2022 году в сенегальском Дакаре, зимние – в 2020 году в швейцарской Лозанне.