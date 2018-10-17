Россия досрочно победила на юношеских Олимпийских играх

Сборная России досрочно обеспечила победу в общекомандном зачете на летних юношеских Олимпийских играх в Аргентине.

Сборная России остается лидером в общекомандном зачете юношеской Олимпиады после 10 дней соревнований, сейчас в копилке россиян 52 награды, из которых 25 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых, передает РИА «Новости».

За россиянами идут китайцы с 36 медалями и японцы с 34 наградами.

Согласно стартовым листам турнира, догнать Россию по количеству золотых медалей уже не удастся ни одной команде.

За 16 октября российская команда завоевала четыре медали.

Золото заслужила Дарья Трубникова, победив в художественной гимнастике в личном многоборье. Бронзовые медали завоевали легкоатлеты Дмитрий Качанов (прыжки с шестом) и Мария Привалова (тройные прыжки). Еще одну бронзу получил на прыжках в воду россиянин Руслан Терновой.

Церемония закрытия игр пройдет 18 октября.

Ранее сообщалось, что перед началом соревнований президент Владимир Путин пожелал удачи молодым спортсменам.