Путин пожелал удачи сборной России на юношеских ОИ в Буэнос-Айресе

Президент России Владимир Путин пожелал удачи сборной команде России на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе, отметив, что участие в этих соревнованиях – особая честь и большая ответственность.

«Юношеские Олимпийские игры по праву считаются большим, масштабным международным событием, объединяющим одаренных ребят со всех континентов. И потому участие в этих престижных соревнованиях – особая честь и высокая ответственность», – говорится в телеграмме участникам Третьих летних юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе, опубликованной на сайте Кремля.

Президент выразил уверенность в том, что представители российской сборной выступят достойно и «своими достижениями впишут еще одну яркую страницу в историю молодежного спорта».

Напомним, церемония открытия Игр состоится 6 октября, на следующий день будут разыграны награды в соревнованиях по велоспорту-ВМХ, фехтованию, дзюдо, бегу на роликах, стрельбе, а также в плавании, тхэквондо, тяжелой атлетике и триатлоне.

Всего в Третьих летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе примут участие более 4 тыс. спортсменов из 206 стран мира. Россию на соревнованиях представят 94 спортсмена в 27 видах спорта.

Напомним, на Западе отмечали, что российских спортсменов, вернувших из Южной Кореи после завершения зимних Олимпийских игр 2018 года, встретили как героев.