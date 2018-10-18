Скворцова рассказала о тяжелейшей транспортировке раненых из Керчи

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18 октября, четверг  |  Последнее обновление — 19:43  |  vz.ru
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Киев готовится уничтожить одно из важнейших бытовых достижений СССР

Киевские ТЭЦ на самом деле вырабатывают электричество. А теплогенерация – это просто подарок жителям городаФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Отрицание советского опыта на Украине, похоже, дошло до одного из самых важных достижений СССР – централизованного отопления. Киевский мэр Кличко полагает, что «локальная теплогенерация намного эффективнее», и ссылается в этом на США и Европу. Может быть, он действительно прав и в России тоже стоило бы отказаться от централизованного отопления? Подробности...
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Стремление к справедливости становится главным требованием общества

Видео из магнитогорской психбольницы возмутило как общество, так и власти Фото: кадр из видео
На фоне керченского кошмара остались почти незамеченными новости из Челябинской области. Между тем там разгорелся скандал вокруг возмутительного поведения санитаров в психбольнице Магнитогорска. Последовала быстрая реакция властей всех уровней. Эта история показательна тем, что подтверждает все более явную тенденцию: запрос на справедливость становится главным фактором как общественных настроений, так и всей нашей внутриполитической жизни. Подробности...
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Поможет ли ужесточение оружейного контроля избежать новых трагедий

Политики и общественники призывают усилить контроль за оборотом огнестрельного оружия Фото: t.me/EV112/Global Look Press
После массового убийства в колледже Керчи вновь встал вопрос о том, как не допустить повторения подобных трагедий. Власти обещают разработать соответствующие меры, главная из которых – ужесточение законодательства в сфере регулирования оборота огнестрельного оружия. Способен ли строгий контроль за оружием решить проблему убийств в школах и вузах? Подробности...
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Удастся ли США остановить восстановление Сирии

США хотят любыми способами затруднить и затормозить восстановление СирииФото: Abdalrhman Ismail/Reuters
США пригрозили России и Ирану санкциями за участие в восстановлении разрушенной войной Сирии. Россия неоднократно призывала мировое сообщество оказать Сирии материальную и гуманитарную помощь, но сейчас на это готова лишь ограниченная группа стран. Подействуют ли новые американские угрозы и какова истинная подоплека действий Вашингтона? Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Плебс в Москве будет убран под землю

Петр Шкуматов, общественный деятель
Авторитетные чеченские бизнесмены предложили ввести платный въезд в Москву. С каким же остервенением миллиардеры хотят отгородиться от обычных людей. Они получают удовольствие от отсутствия нас вокруг них. Подробности...
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Трагедия в Керчи – проблема системная

Сергей Лукьяненко, писатель
Если родители не смогли, не имели на это времени и сил – в голове будет всё что угодно. А экстремистских организаций, тусовок, групп – вся Сеть полна. А каких-то вдохновляющих перспектив юноша не видит. И запретить продажу оружия – не выход. Подробности...
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Настоящая демократия возможна и на Северном Кавказе

Дмитрий Моргулис, бывший главный редактор газеты «Обзор»
Самое глубокое впечатление месяца – митинги в Ингушетии. Точнее, то, как они проходят и чем все в итоге заканчивается. Это что-то необычное для современной России. Почему всё именно так? Подробности...
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          Скворцова рассказала о тяжелейшей транспортировке раненых из Керчи

          18 октября 2018, 18:26

          Текст: Анастасия Норина

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          Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о тяжелом состоянии доставленных в Москву пострадавших во время стрельбы и взрыва в керченском политехническом колледже.

          По ее словам, срочная эвакуация в Москву была единственным способом спасти им жизнь, передает РИА «Новости».

          «Я хочу подчеркнуть, что состояние нескольких пациентов крайне тяжелое. Они транспортировались интубированными, на искусственной вентиляции легких, им по дороге проводили кардиотоники, потому что собственной сердечной активности недостаточно. Они очень тяжелые. Но это был единственный шанс попытаться им помочь», – сообщила министр здравоохранения.

          Она уточнила, что в Керчи остались только два «тяжелых» пациента: мальчик и девочка. Больную побоялись транспортировать, но вскоре планируют эвакуировать в краевой Краснодарский центр имени Очаповского. Второго пациента оперировали всю ночь.

          «У него тяжелое поражение кишечника, задета брюшная аорта. Он был вывезен из операционной, когда мы уже вылетели из Керчи», – отметила Скворцова.

          Министр заявила, что родственникам эвакуированных в Москву окажут помощь при покупке билетов до столицы, чтобы они имели возможность навещать пациентов. Об этом она договорилась с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

          Ранее Скворцова сказала, что большинство жертв погибли от огнестрельных ранений. Пострадавшие во время взрыва по большей части попали в стационар. По словам министра, все пациенты уже перенесли операции. Из-за взрыва жертвы получили серьезные увечья.

          Напомним, что Владислав Росляков устроил стрельбу в колледже и взорвал самодельную бомбу. Его тело было найдено на территории учебного заведения. В результате трагедии жертвами стали 20 учащихся и педагогов, а 68 человек пострадали.


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