Скворцова рассказала о тяжелейшей транспортировке раненых из Керчи

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о тяжелом состоянии доставленных в Москву пострадавших во время стрельбы и взрыва в керченском политехническом колледже.

По ее словам, срочная эвакуация в Москву была единственным способом спасти им жизнь, передает РИА «Новости».

«Я хочу подчеркнуть, что состояние нескольких пациентов крайне тяжелое. Они транспортировались интубированными, на искусственной вентиляции легких, им по дороге проводили кардиотоники, потому что собственной сердечной активности недостаточно. Они очень тяжелые. Но это был единственный шанс попытаться им помочь», – сообщила министр здравоохранения.

Она уточнила, что в Керчи остались только два «тяжелых» пациента: мальчик и девочка. Больную побоялись транспортировать, но вскоре планируют эвакуировать в краевой Краснодарский центр имени Очаповского. Второго пациента оперировали всю ночь.

«У него тяжелое поражение кишечника, задета брюшная аорта. Он был вывезен из операционной, когда мы уже вылетели из Керчи», – отметила Скворцова.

Министр заявила, что родственникам эвакуированных в Москву окажут помощь при покупке билетов до столицы, чтобы они имели возможность навещать пациентов. Об этом она договорилась с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Ранее Скворцова сказала, что большинство жертв погибли от огнестрельных ранений. Пострадавшие во время взрыва по большей части попали в стационар. По словам министра, все пациенты уже перенесли операции. Из-за взрыва жертвы получили серьезные увечья.

Напомним, что Владислав Росляков устроил стрельбу в колледже и взорвал самодельную бомбу. Его тело было найдено на территории учебного заведения. В результате трагедии жертвами стали 20 учащихся и педагогов, а 68 человек пострадали.