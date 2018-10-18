Подозреваемый в убийстве саудовского журналиста погиб в «странном» ДТП

Лейтенант ВВС Саудовской Аравии Мешаль Саад аль-Бостани, подозреваемый по делу о предполагаемом убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, погиб в ДТП в Эр-Рияде.

Аль-Бостани был одним их 15 подозреваемых в убийстве колумниста, пишет «Ридус» со ссылкой на турецкое издание Yeni Safak.

Газета не приводит никаких подробностей аварии, однако называет ее «подозрительной».

Ранее сообщалось, что пропавший саудовский журналист Джамаль Хашкаджи подвергся пыткам и был обезглавлен в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.