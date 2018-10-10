Рада одобрила передачу Андреевской церкви Константинопольскому патриархату

Депутаты Верховной рады со второй попытки приняли закон о передаче Андреевской церкви в Киеве в постоянное пользование Константинопольскому патриархату.

Соответствующее решение на заседании в четверг поддержали 237 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

В пояснительной записке к документу отмечается, что передача Андреевской церкви Константинопольскому патриархату будет иметь исключительное значение в смысле «декларирования и подтверждения духовных связей между Украинским православием и церковью-матерью – Вселенским патриархатом», передает РИА «Новости».

«Андреевская церковь национального заповедника «София Киевская», которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения как культовое сооружение, находящееся в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий», – говорится в тексте закона.

Теперь документ должен подписать президент Украины.

Во вторник сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко намерен зарегистрировать законопроект, предполагающий передачу Андреевской церкви в Киеве в постоянное пользование Константинопольскому патриархату.

Андреевская церковь была построена в Киеве в 1754 году по проекту архитектора Бартоломео Растрелли. В настоящее время это действующий храм непризнанной Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).