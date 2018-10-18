Набиуллина призвала избавляться от «банковского рабства»

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме инновационных финансовых технологий призвала избавляться от существующего в России «банковского рабства».

Одним из проявлений «банковского рабства» является сложность для граждан самостоятельно выбирать банк для перечисления своей заработной платы, передает РИА «Новости».

«Сейчас потребители получают такие услуги, о которых, может быть, еще три-четыре года назад не могли и мечтать: все системы онлайн-платежей, мобильного банкинга, благодаря, во многом, действиям наших крупных игроков. Но все ещё сохраняется такая проблема как «банковское рабство», – заявила Набиуллина.

В то же время она признала, что «банковское рабство» по-прежнему существует». По мнению главы ЦБ, у человека должна быть возможность выбирать услуги и свободно переводить средства, независимо от того, в каком банке у него открыт счет.

«Мне кажется, это то, о чем мы должны думать. И мы как регулятор хотели бы получить ответную реакцию рынка, что нам делать», – заключила Набиуллина.

Она также считает, что в российском финансовом секторе не все хорошо с конкуренцией, в том числе из-за оздоровления банковской системы.

«Я не очень согласна с мнением Германа Оскаровича (Грефа), который сказал, что у нас все хорошо с конкуренцией в банковском секторе. У нас все-таки есть исторические проблемы, и ЦБ часто слышит справедливо обоснованную критику, что в результате оздоровления банковского сектора у нас увеличилась доля государственных банков, у нас большая доля крупных банков», – сказала Набиуллина.

Она выразила надежду, что «финансовые технологии вскроют эту проблему, разовьют конкуренцию».

При этом Набиуллина признала, что именно крупные игроки на банковском рынке являются технологическими лидерами и двигают рынок вперед.

Набиуллина также заметила, что криптовалютная лихорадка в России начинает сходить на нет. «Мы проводим форум в четвертый раз. И за это время успела разгореться настоящая криптовалютная лихорадка, которая, к счастью, на наш взгляд, начинает сходить на нет», - сказала она, передает ТАСС.

При этом Набиуллина отметила, что современные финансовые технологии становятся нормой современного мира. «Цифровые финансы – уже не мир продвинутого потребителя. Это мир массового потребителя», – подчеркнула глава регулятора.