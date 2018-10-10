Соседи керченского стрелка рассказали о жестокости его отца

Отец керченского стрелка Владислава Рослякова бил его и свою жену после травмы головы, об этом рассказали соседи семейства.

Владислав начал жить с матерью в третьем классе, после того как отец стал инвалидом из-за травмы головы, рассказали соседи RT.

После инвалидности Росляков-старший начал пить, бить супругу и сына, он также избивал дедушку и бабушку Владислава, проживающих в соседней квартире.

Последний раз соседи якобы видели молодого человека в компании с отцом.

Также соседи удивились, откуда Владислав взял деньги на ружье и патроны, поскольку были уверены, что семья проживала в бедности.

Ранее соседка рассказывала, что керченский стрелок с детства был склонен к жестокости и странности в поведении.

Отец Рослякова рассказывал об увлечении сына оружием и компьютерными играми.

17 октября Владислав Росляков в своем колледже расстрелял нескольких человек и подорвал бомбу. Тело стрелка обнаружили в здании учебного учреждения.

Следователи возбудили уголовное дело, которое переквалифицировали с «Теракта» на «Убийство».