Митволь напомнил о причастности Ищенко к истории с обманутыми дольщиками

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18 октября, четверг  |  Последнее обновление — 11:15  |  vz.ru
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Киев готовится уничтожить одно из важнейших бытовых достижений СССР

Киевские ТЭЦ на самом деле вырабатывают электричество. А теплогенерация – это просто подарок жителям городаФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Отрицание советского опыта на Украине, похоже, дошло до одного из самых важных достижений СССР – централизованного отопления. Киевский мэр Кличко полагает, что «локальная теплогенерация намного эффективнее», и ссылается в этом на США и Европу. Может быть, он действительно прав и в России тоже стоило бы отказаться от централизованного отопления? Подробности...
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Стремление к справедливости становится главным требованием общества

Видео из магнитогорской психбольницы возмутило как общество, так и власти Фото: кадр из видео
На фоне керченского кошмара остались почти незамеченными новости из Челябинской области. Между тем там разгорелся скандал вокруг возмутительного поведения санитаров в психбольнице Магнитогорска. Последовала быстрая реакция властей всех уровней. Эта история показательна тем, что подтверждает все более явную тенденцию: запрос на справедливость становится главным фактором как общественных настроений, так и всей нашей внутриполитической жизни. Подробности...
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Какие качества нужны лидеру в России

Не выпячивать себя, работать на команду – таково одно из качеств хорошего управленцаФото: Илья Питалев/РИА Новости
Что отличает российских управленцев от их зарубежных коллег? Об этом газета ВЗГЛЯД расспросила нескольких финалистов первого конкурса «Лидеры России». Судя по ответам, на первое место вышли такие качества, как решительность, упорство и при этом неравнодушие к людям. Какой еще навык развит у нашего топ-менеджмента лучше, чем у западных коллег, так это быстрая реакция на изменение обстановки. Подробности...
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Удастся ли США остановить восстановление Сирии

США хотят любыми способами затруднить и затормозить восстановление СирииФото: Abdalrhman Ismail/Reuters
США пригрозили России и Ирану санкциями за участие в восстановлении разрушенной войной Сирии. Россия неоднократно призывала мировое сообщество оказать Сирии материальную и гуманитарную помощь, но сейчас на это готова лишь ограниченная группа стран. Подействуют ли новые американские угрозы и какова истинная подоплека действий Вашингтона? Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Трагедия в Керчи. Чего ждать дальше?

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Осмысливая этот печальный и – увы – знакомый по обширному предыдущему опыту алгоритм, я вдруг подумала, что трагедии и несчастья определяют нас в не меньшей, а возможно, даже в большей степени, чем радостные события. Подробности...
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Нас пытаются превратить в ацтеков, чтоб было не жалко бомбить

Денис Тукмаков, журналист газеты «Завтра»
Это не просто «изоляция» или «санкции» – плевать бы на них. Это именно расчеловечивание. Объявление нас – всех-всех, таких разных, «советских» и «антисоветских» – вне человеческого закона. Что ответить на это? Подробности...
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Не только новые аэропорты, но и аттракцион для всей страны

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Поколение тридцатилетних kid-adults, которые ментально остались тринадцатилетними бунтарями с задней парты, вдруг вспомнило про Егора Летова и предлагает назвать омский аэропорт Letov. Подробности...
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          Митволь напомнил о причастности Ищенко к истории с обманутыми дольщиками

          18 октября 2018, 10:18

          Текст: Алина Назарова

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          Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь заявил, что в борьбе за должность губернатора Приморья сделает основным пунктом предвыборной программы повышение уровня жизни в регионе и напомнил историю с обманутыми дольщиками, в которой оказался замешан его соперник от КПРФ Андрей Ищенко.

          «Основным пунктом моей программы будет приоритет человека, приоритет жителя Дальнего Востока. Дальневосточник всегда в России был человек необычный, но, к сожалению, в последнее время многие дальневосточники вынуждены ездить на подработки в Китай, качество жизни неудовлетворительное по сравнению с другими российскими городами. Кроме того, состояние дорог, и уборка города, и экологические проблемы той же Находки, программа обустройства пограничных переходов вызывают беспокойство», – сказал Митволь, передает ТАСС.

          Он отметил, что пока нет понимания, кто войдет в его предвыборный штаб и когда начнется его формирование. По словам Митволя, предвыборную кампанию он будет проводить на собственные средства. «Я давно занимаюсь бизнесом, и есть свои средства и, в отличие от других кандидатов, которые набрали деньги у обманутых дольщиков, я буду заниматься кампанией на свои средства», – сказал Митволь.

          Митволь также высоко оценил шансы на победу Олега Кожемяко, который сейчас занимает пост временно исполняющего обязанности губернатора Приморья и который намерен идти на выборы в качестве самовыдвиженца. По словам Митволя, это человек, в отличие от других кандидатов, реально опытный, что очень важно для жителей региона.

          Говоря об Андрее Ищенко, который ранее в СМИ нелестно отозвался о перспективе его выдвижения, Митволь напомнил историю с обманутыми дольщиками, в которой оказался замешан Ищенко.

          «К сожалению, видимо, я сломал своим выдвижением все его планы, раз он так реагирует, честно говоря. ... Господин Ищенко ... человек, который ухитрился обанкротить компании, оставил бездомными женщин и детей, я имею в виду историю с дольщиками. Компании, которые обманули дольщиков, которыми руководил господин Ищенко, одна из них называется «Аврора-Строй», а другая «Варяг-Строй». То есть он опорочил своими действиями святые для всех коммунистов имена крейсеров «Варяг» и «Аврора» и после этого человек имеет совесть выдвигаться от коммунистов, идти на выборы, человек, который оставил людей без квартир», – сказал Митволь.

          Ранее на встрече с врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко дольщики одного из долгостроев во Владивостоке сообщили, что дом должна была завершить строительная компания, принадлежащая краевому депутату Андрею Ищенко.

          Митволь не впервые выступает в качестве противника КПРФ: в 2016 году во время кампании в Госдуму он активно боролся с коммунистом Парфеновым на 200-м округе в Москве, но уступил ему с разрывом в 6%.

          Митволь будет выдвинут 26 октября кандидатом в губернаторы Приморского края от Российской экологической партии «Зеленые».

          16 октября законодательное собрание Приморья проголосовало за назначение повторных выборов губернатора на 16 декабря.

          В сентябре краевая избирательная комиссия признала недействительными результаты второго тура выборов губернатора в Приморье. Президент России Владимир Путин назначил главу Сахалинской области Олега Кожемяко врио главы этого региона.


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