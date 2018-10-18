Митволь напомнил о причастности Ищенко к истории с обманутыми дольщиками

Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь заявил, что в борьбе за должность губернатора Приморья сделает основным пунктом предвыборной программы повышение уровня жизни в регионе и напомнил историю с обманутыми дольщиками, в которой оказался замешан его соперник от КПРФ Андрей Ищенко.

«Основным пунктом моей программы будет приоритет человека, приоритет жителя Дальнего Востока. Дальневосточник всегда в России был человек необычный, но, к сожалению, в последнее время многие дальневосточники вынуждены ездить на подработки в Китай, качество жизни неудовлетворительное по сравнению с другими российскими городами. Кроме того, состояние дорог, и уборка города, и экологические проблемы той же Находки, программа обустройства пограничных переходов вызывают беспокойство», – сказал Митволь, передает ТАСС.

Он отметил, что пока нет понимания, кто войдет в его предвыборный штаб и когда начнется его формирование. По словам Митволя, предвыборную кампанию он будет проводить на собственные средства. «Я давно занимаюсь бизнесом, и есть свои средства и, в отличие от других кандидатов, которые набрали деньги у обманутых дольщиков, я буду заниматься кампанией на свои средства», – сказал Митволь.

Митволь также высоко оценил шансы на победу Олега Кожемяко, который сейчас занимает пост временно исполняющего обязанности губернатора Приморья и который намерен идти на выборы в качестве самовыдвиженца. По словам Митволя, это человек, в отличие от других кандидатов, реально опытный, что очень важно для жителей региона.

Говоря об Андрее Ищенко, который ранее в СМИ нелестно отозвался о перспективе его выдвижения, Митволь напомнил историю с обманутыми дольщиками, в которой оказался замешан Ищенко.

«К сожалению, видимо, я сломал своим выдвижением все его планы, раз он так реагирует, честно говоря. ... Господин Ищенко ... человек, который ухитрился обанкротить компании, оставил бездомными женщин и детей, я имею в виду историю с дольщиками. Компании, которые обманули дольщиков, которыми руководил господин Ищенко, одна из них называется «Аврора-Строй», а другая «Варяг-Строй». То есть он опорочил своими действиями святые для всех коммунистов имена крейсеров «Варяг» и «Аврора» и после этого человек имеет совесть выдвигаться от коммунистов, идти на выборы, человек, который оставил людей без квартир», – сказал Митволь.

Ранее на встрече с врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко дольщики одного из долгостроев во Владивостоке сообщили, что дом должна была завершить строительная компания, принадлежащая краевому депутату Андрею Ищенко.

Митволь не впервые выступает в качестве противника КПРФ: в 2016 году во время кампании в Госдуму он активно боролся с коммунистом Парфеновым на 200-м округе в Москве, но уступил ему с разрывом в 6%.

Митволь будет выдвинут 26 октября кандидатом в губернаторы Приморского края от Российской экологической партии «Зеленые».

16 октября законодательное собрание Приморья проголосовало за назначение повторных выборов губернатора на 16 декабря.

В сентябре краевая избирательная комиссия признала недействительными результаты второго тура выборов губернатора в Приморье. Президент России Владимир Путин назначил главу Сахалинской области Олега Кожемяко врио главы этого региона.